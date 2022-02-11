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موهبة كروية جديدة في الأرجنتين ويحمل اسم "ميسي"

11 فبراير 2022 . الساعة 18:05 بتوقيت القدس
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اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي

كشفت تقارير صحفية عن ظهور موهبة جديدة في كرة القدم يحمل نفس لقب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ويلعب في نادي "نيولز أولد بويز" الذي بدأ منه قائد منتخب "التانغو" مسيرته الكروية الرائعة.

وبحسب موقع "إسبن" الرياضي، فإن اسم اللاعب خواكين ميسي ويلعب في "نيولز أولد بويز"، ويرتدي القميص رقم 10 الذي يحمله مواطنه الأسطورة ليونيل ميسي.

وذكر الموقع أن خواكين ميسي يبلغ من العمر 19 عاما ولا علاقة عائلية له بميسي رغم حمله لنفس لقبه العائلي.

وأوضح خواكين ميسي، قائلا: "يسألني الكثير من الناس إن كانت هناك صلة قرابة تجمعني بميسي، إلا أن الأمر مجرد مصادفة، لأن القرية التي أنحدر منها فيها ثلاث عائلات تحمل نفس اللقب العائلي".

المصدر / وكالات
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#ميسي #رياضة #الأرجنتين

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