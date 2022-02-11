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بالصور إصابة 10 مواطنين برصاص الاحتلال في مواجهات كفر قدوم

11 فبراير 2022 . الساعة 17:14 بتوقيت القدس
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صورة من مواجهات كفر قدوم- قلقيلية

أصيب العشرات من المواطنين، مساء اليوم الجمعة، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم طفل، خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين المواطنين وجنود الاحتلال الذين أطلقوا وابلا من الرصاص المعدني، ما أدى لإصابة 10 مواطنين بينهم طفل يبلغ من العمر (13 عاما)، وتم نقله الى المستشفى.

وأشارت إلى أن المسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب، بمشاركة المئات من أبناء البلدة، تنديدا بجريمة إعدام الاحتلال ثلاثة شبان في نابلس، ونصرة للأسير المريض ناصر أبو حميد.

واضافت المصادر أن اثنين من جنود الاحتلال أصيبا خلال المواجهات في القرية  وقرب الحاجز الشمالي في قلقيلية.

وتتواصل المسيرات الأسبوعية في كفر قدوم أيام الجمعة والسبت المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح الشارع الرئيس للبلدة الذي تغلقه قوات الاحتلال لصالح التوسعات الاستيطانية.

وأغلق الاحتلال مدخل القرية الرئيس لتوسيع مستوطنة "قدوميم" المقامة على أراضي القرية، وربط بؤرها المُتناثرة على مساحة 4 آلاف دونم من مجمل مساحة أراضي القرية البالغة 23 ألف دونم. 

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المصدر / فلسطين أون لاين
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