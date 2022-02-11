17 حالة وفاة و4040 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة والقطاع

أعلنت وزارة الصحة برام الله، اليوم الجمعة، تسجيل 17 حالة وفاة و4040 إصابة بفيروس كورونا في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزارة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 89.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.9% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 142، ضواحي القدس 65، طوباس 49، قلقيلية 30، سلفيت 44، بيت لحم 86، نابلس 182، جنين 119، رام الله والبيرة 205، الخليل 205، أريحا والأغوار 23، قطاع غزة 1710، ممدينة القدس 1180".

وأضافت الصحة، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 340، ضواحي القدس 120، طوباس 65، قلقيلية 77، سلفيت 110، بيت لحم 430، نابلس 648، جنين 169، رام الله والبيرة 252، الخليل 1233، أريحا والأغوار 90، قطاع غزة 1000، ممدينة القدس 2400".

وسجلت 6 حالات وفاة في قطاع غزة، 3 حالات في نابلس، 3 حالات في طولكرم، حالتان في جنين، حالة في سلفيت، حالة في بيت لحم، حالة في الخليل، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزارة الصحة إلى وجود 108 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 283 مريضا، بينهم 42 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر / فلسطين أون لاين