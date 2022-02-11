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تظاهرة في حيفا ضد تجريف الاحتلال مقبرة القسام

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تظاهرة في حيفا ضد تجريف الاحتلال مقبرة القسام

11 فبراير 2022 . الساعة 14:57 بتوقيت القدس
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جانب من تظاهرة الأهالي في حيفا (مواقع التواصل)

تظاهر عشرات النشطاء والأهالي، بعد ظهر اليوم الجمعة، على مدخل مقبرة القسام في بلدة الشيخ المهجرة في حيفا داخل الأراضي المحتلة عام 1948، تنديدا باعتداء سلطات الاحتلال على المقبرة، وتجريف جزء من الأراضي تمهيدا للاستيلاء عليها.

وسادت حالة من الغضب والسخط أوساط عائلات وأقارب المدفونين في المقبرة، إثر نبش القبور حيث خرجوا عقب صلاة الجمعة في تظاهرة منددة، بدعوة من لجنة متولي أوقاف حيفا ونشطاء.

وردد المتظاهرون هتافات "لا مشاريع واستثمار، صرخة بوجه الاستعمار" و"حرمة الأموات خط أحمر.. لا للمساس بالقبور".

واقتحمت قوات الاحتلال برفقة الجرافات المقبرة، قبل أيام، لتسييج الدونمات المستولى عليها منها، أو تلك التي تدعي شركات تجارية إسرائيلية ملكيتها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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