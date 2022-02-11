فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

في غزة.. حكيم يوظف الفكاهة لتطبيب مرضاه

رغم عراقيل الاحتلال.. 50 ألف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

"بداية ساخنة" لـ 2022...مناورات عسكرية مكثفة بالشرق الأوسط

الاحتلال يعتقل 5 شُبّان فلسطينيين بالقرب من المسجد الأقصى

البيان الوطني

قرارات المجلس المركزي يلغيها وزير بتغريدة على تويتر

خبراء: قيادة السلطة "ضعيفة" وغير قادرة على تنفيذ قرارات "المركزي" الأخيرة

مخرجات "المركزي".. انسلاخٌ عن الواقع واستنساخٌ لقرارات سابقة

حذر من حرب عالمية.. بايدن يدعو الأميركيين لمغادرة أوكرانيا "فورًا"

صحيفة عبرية: الصاروخ الذي أطلق من غزة تجاه "تل أبيب" كان متعمداً

إعلان تيك توك داخلي

بالصور رغم عراقيل الاحتلال.. 50 ألف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

11 فبراير 2022 . الساعة 13:14 بتوقيت القدس
...
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

أدى عشرات آلاف المواطنين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المُبارك، رغم عراقيل قوات الاحتلال وتشديداتها منذ ساعات الفجر.

وأفادت مصادر مقدسية، أن نحو 50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في الأقصى، رغم انتشار قوات الاحتلال، وتضييقها على المصلين أثناء دخولهم من خلال تفتيشهم واحتجاز هوياتهم أو فحصها.

ومنذ ساعات الصباح، عرقلت عناصر من قوات وشرطة الاحتلال دخول العشرات من المصلين القادمين من الضفة الغربية للمسجد الأقصى، بعد وصولهم عند أبوابه، وتحديداً باب القطانين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 5 شُبّان من مدينة نابلس، واعتدت على أحدهم بالضرب المُبرح في منطقة باب القطانين؛ بحجة عدم امتلاكهم تراخيص للدخول.

6666.jpg
 

777777.jpg
 

777.jpg
 

7777777.jpg
 

777.jpg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#المسجد الأقصى #الاحتلال #صلاة الجمعة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة