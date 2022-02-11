رغم عراقيل الاحتلال.. 50 ألف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

أدى عشرات آلاف المواطنين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المُبارك، رغم عراقيل قوات الاحتلال وتشديداتها منذ ساعات الفجر.

وأفادت مصادر مقدسية، أن نحو 50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في الأقصى، رغم انتشار قوات الاحتلال، وتضييقها على المصلين أثناء دخولهم من خلال تفتيشهم واحتجاز هوياتهم أو فحصها.

ومنذ ساعات الصباح، عرقلت عناصر من قوات وشرطة الاحتلال دخول العشرات من المصلين القادمين من الضفة الغربية للمسجد الأقصى، بعد وصولهم عند أبوابه، وتحديداً باب القطانين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 5 شُبّان من مدينة نابلس، واعتدت على أحدهم بالضرب المُبرح في منطقة باب القطانين؛ بحجة عدم امتلاكهم تراخيص للدخول.





















المصدر / فلسطين أون لاين