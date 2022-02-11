صحيفة عبرية: الصاروخ الذي أطلق من غزة تجاه "تل أبيب" كان متعمداً

كشفت صحيفة عبرية، اليوم الجمعة، أن الصاروخ الذي أطلق قبل نحو شهر من غزة على (تل أبيب) كان متعمدا وليس نتيجة عطل فني (البرق).

وقال الصحفي "تال ليف رام" في تقرير نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، "مفاجأة حسب التقديرات الجديدة في المؤسسة الأمنية: الصاروخ الأخير الذي أطلق قبل نحو شهر من غزة على تل أبيب كان متعمدا وليس نتيجة عطل فني (البرق) كما تدعي حماس".

وأضاف: "بعد إطلاق الصاروخ امتنعت (إسرائيل) عن التعليق على مزاعم حماس، ولكن في المناقشات المختلفة كان هذا هو التقدير السائد، وبالتالي الرد العسكري كان منضبطا".

وتابع: "رغم الهدوء النسبي في قطاع غزة، إلا أنهم في (إسرائيل) منزعجون للغاية من الإجراءات التي تتخذها حماس لتعاظم قدراتها العسكرية".

وأكمل: "في المؤسسة الأمنية يدركون أن إيران كثفت جهودها لمساعدة حماس والجهاد على سد الثغرات التي خلقتها معركة سيف القدس، خاصة فيما يتعلق بمحاولة إنتاج أسلحة وصواريخ دقيقة".

وذكرت مصادر عبرية، أن صاروخين أطلقا قبل نحو شهر، من قطاع غزة سقطا قبالة سواحل (غوش دان).

المصدر / وكالات