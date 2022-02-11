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الاحتلال يعتقل 5 شُبّان فلسطينيين بالقرب من المسجد الأقصى

11 فبراير 2022 . الساعة 10:52 بتوقيت القدس
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اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الجمعة 5 شُبّان فلسطينيين، بالقرب من منطقة باب القطانين أحد أبواب المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن المئات من المصلين توافدوا للمسجد الأقصى منذ ساعات الصباح الباكر، لأداء صلاة الجمعة.

وأضاف أن شرطة الاحتلال المتمركزة على الأبواب ضيّقت على بعضهم أثناء دخولهم، من خلال عمليات تفتيش لما يحملونه من أكياس وحقائب، وكذلك فحص الهويات الشخصية لهم، تحديداً في منطقة باب القطانين.

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت 5 شُبّان من مدينة نابلس، كما اعتدت على أحدهم بالضرب المُبرح بالقرب من باب القطانين؛ بحجة عدم امتلاكهم تصاريح للدخول.

يُشار إلى أن شرطة الاحتلال تضيّق منذ ساعات الفجر على المصلين والوافدين إلى المسجد الأقصى، كما منعت دخول العديد من الأهالي القادمين من الضفة الغربية لأداء صلاة الفجر، بعد وصولهم عند أبوابه.

وتقوم شرطة الاحتلال يومياً باحتجاز هويات المصلين عند أبواب المسجد الأقصى، تزامناً مع اقتحامات المستوطنين خلال ساعات الصباح والظهر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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