111 حالة حرجة.. 6 وفيات و1710 إصابات بكورونا في غزة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 6 وفيات و1710 إصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة، وتعافي 1000 حالة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي عن الحالة الوبائية، أنها أجرت 4399 فحصًا مخبريًا.

وذكر التقرير، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغ 206 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 111 حالة.

وأشار إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين وصل 231768 اصابة، وإجمالي الحالات النشطة 35203 حالة، وإجمالي المتعافين 194753 حالة، وإجمالي الوفيات 1812 وفاة.

المصدر / فلسطين أون لاين