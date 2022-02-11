فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

البيان الوطني

قرارات المجلس المركزي يلغيها وزير بتغريدة على تويتر

الاحتلال يعتقل 5 شُبّان فلسطينيين بالقرب من المسجد الأقصى

خبراء: قيادة السلطة "ضعيفة" وغير قادرة على تنفيذ قرارات "المركزي" الأخيرة

حذر من حرب عالمية.. بايدن يدعو الأميركيين لمغادرة أوكرانيا "فورًا"

صحيفة عبرية: الصاروخ الذي أطلق من غزة تجاه "تل أبيب" كان متعمداً

ناشط سياسي: الاحتلال يعتزم تنفيذ مخططات تهويدية في النقب

111 حالة حرجة.. 6 وفيات و1710 إصابات بكورونا في غزة

رغم قيود الاحتلال.. الآلاف يُلبون "الفجر العظيم" في المسجد الأقصى

العثور على طفل حديث الولادة داخل مسجد في أريحا

إعلان تيك توك داخلي

111 حالة حرجة.. 6 وفيات و1710 إصابات بكورونا في غزة

11 فبراير 2022 . الساعة 10:38 بتوقيت القدس
...

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 6 وفيات و1710 إصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة، وتعافي 1000 حالة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي عن الحالة الوبائية، أنها أجرت 4399 فحصًا مخبريًا.

وذكر التقرير، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغ 206 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 111 حالة.

وأشار إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين وصل 231768 اصابة، وإجمالي الحالات النشطة 35203 حالة، وإجمالي المتعافين 194753 حالة، وإجمالي الوفيات 1812 وفاة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#غزة #وفيات #كورونا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة