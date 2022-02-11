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العثور على طفل حديث الولادة داخل مسجد في أريحا

11 فبراير 2022 . الساعة 08:56 بتوقيت القدس
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عُثر فجر اليوم الجمعة على طفل حديث الولادة داخل مسجد الدعوة بمخيم عين السلطان شمال محافظة أريحا.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة في رام الله، أن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغا يفيد بوجود الطفل داخل المسجد وعلى الفور تحركت قوة ونقلته إلى مستشفى أريحا الحكومي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وأشارت إلى ابلاغ النيابة والجهات المختصة للعمل على تأمينه في مكان يلبي احتياجاته.

وأضافت: ان ادارة المباحث العامة باشرت إجراءات البحث والتحري لمعرفة ذويه وأسباب وضعه في المسجد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#أريحا #طفل

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