الطقس: أجواء باردة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائما إلى غائم جزئي وشديد البرودة إلى بارد ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

وتبقى خلال ساعات اليوم الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وباردا إلى شديد البرودة، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم السبت

يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأحد

يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا نسبيا نهارا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الإثنين

يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين