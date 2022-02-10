أبو شرخ: حل الهيئات التنظيمية سيرهق إدارة السجون كثيرا

أكد معاذ أبو شرخ المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى، أن قرار الأسرى حل الهيئات التنظيمية في خطوة تصعيدية رفضًا للإجراءات العقابية المتخذة بحقهم، سيرهق إدارة سجون الاحتلال كثيرا.

وقال أبو شرخ خلال لقاء مع "قناة الأقصى" مساء اليوم: "إن الأوضاع داخل السجون متوترة في أعقاب فرض إجراءات عقابية تمس حياة الأسرى بشكل أساسي".

وشدد على أن الحركة الأسيرة استشعرت خطورة ما اتخذ من إجراءات بحق الأسرى فقررت بدء التصعيد من آخر نقطة وصلت إليه وهو حل الهيئات التنظيمية.

وأشار الى أن إدارة السجون لاتزال تحاول رد اعتبارها باتخاذ إجراءات ضد الأسرى في أعقاب عملية نفق الحرية.

ونوه إلى أن لدى الأسرى قرار بمزيد من التصعيد في قادم الأيام حال استمرت الإجراءات العقابية.

وحول وضع الأسير المريض ناصر أبو حميد، قال أبو شرخ إنه لايزال يعاني من وضع خطير جدا وفي أي لحظة ممكن أن يعلن استشهاده.

وأردف قائلا "كثير من الأسرى المرضى يحتاجون لعمليات طبية ومماطلة إدارة السجون تفاقم معاناتهم وتفقدهم وظائف حيوية في أجسادهم".

وفيما يتعلق بمقاطعة المحاكم الإدارية من قبل الأسرى، أكد أن هدفه كشف الغطاء القانوني الذي يستخدمه الاحتلال عبر محاكمه الصورية.

وشدد على أن الأسرى الإداريين مصرون على إيصال صوتهم ومعاناتهم لكل العالم وفضح جريمة هذا الاعتقال.

المصدر / فلسطين أون لاين