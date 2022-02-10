في يناير.. 623 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس

تصاعدت عمليات مقاومة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس في مطلع يناير من العام الجديد 2022، ما أدى لاستشهاد (5) فلسطينيين، وإصابة (13) إسرائيليًّا بجراح مختلفة.

وبلغ مجموع العمليات التي رصدت خلال الشهر (623) عملاً مقاوماً، منها (28) عملية إطلاق نار واشتباكا مسلحا مع قوات الاحتلال، نفذت (15) عملية منها في نابلس.

ونفذت عملية طعن ومثلها محاولة طعن، كما نفذت عملية دهس واحدة، وبلغ عدد عمليات إطلاق المفرقعات النارية على أهداف الاحتلال (3)، و(3) عمليات زرع أو إلقاء عبوات ناسفة، و(4) عمليات حرق منشآت وآليات عسكرية، وعملية تحطيم مركبات ومعدات عسكرية واحدة للاحتلال الإسرائيلي.

كما شهدت الضفة (209) مواجهات مباشرة، ومئات عمليات إلقاء الحجارة على قوات الاحتلال والمستوطنين، و(26) عملية إلقاء زجاجة حارقة، و(90) عملية تصدٍّ لاعتداءات المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة.

وقد تواصلت عمليات الإرباك الليلي ضد المستوطنين والبؤر الاستيطانية، حيث جرى رصد (5) عمليات إرباك، وقد تظاهر الفلسطينيون للمطالبة بحقوقهم والاحتجاج على جرائم الاحتلال المختلفة ضمن (50) مظاهرة شعبية.

وشهدت محافظات نابلس والقدس والخليل أعلى عدد في عمليات المقاومة؛ حيث بلغت (169، 97، 88) تواليًا.

المصدر / فلسطين أون لاين