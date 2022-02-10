الاحتلال يفرج عن القيادي بـ"حماس" نبيل النتشة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن الشيخ القيادي في حماس نبيل نعيم النتشة (64 عاما)، بعد أن أمضى قرابة الثمانية شهور في الاعتقال الإداري.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت القيادي النتشة بتاريخ 12/يونيو 2021، بعد أن اقتحمت منزله في مدينة الخليل، وفتشته وخرّبت في محتوياته قبل الانسحاب من المنطقة.

والقيادي "النتشة" أحد وجهاء مدينة الخليل، وأحد مبعدي مرج الزهور، وأسير محرر، كان قد اعتقل مرات عدة، وأمضى ما يزيد عن 12 سنة في سجون الاحتلال، جزء كبير منها في الاعتقال الإداري.

وتعرض القيادي النتشة للاعتقالات السياسية لدى أجهزة أمن السلطة، وتعرض خلالها للتعذيب الشديد، رغم إصابته بمرض السرطان في حينه.

ويعاني من ظروف صحية سيئة ويشتكي من عدة أمراض أبرزها آلام الغضروف في العمود الفقري تسبب له صعوبة في الحركة الطبيعية، ومشاكل في الأعصاب ومشاكل صحية في الغدد الليمفاوية.

وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية 2021 نحو (4600) أسير، منهم (34) سيدة بينهم فتاة قاصر.

وبلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين نحو (160) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين نحو (500).

ووصل عدد الأسرى المرضى نحو (600)، من بينهم (4) مصابون بالسرطان، و(14) على الأقل مصابون بأورام بدرجات متفاوتة.

ووصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (227)، والأسرى المحكومين بالسجن المؤبد إلى (547)، وأعلاهم حكما الأسير عبد الله البرغوثي، المحكوم لـ(67) مؤبدا.

ويقضي الأسير نائل البرغوثي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، ودخل عامه الـ(42) في سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين