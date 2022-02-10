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المجلس الأعلى للقضاء بتونس يتمسك بتركيبته الحالية

10 فبراير 2022 . الساعة 18:21 بتوقيت القدس
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قصر العدالة التونسي

أكد المجلس الأعلى للقضاء في تونس تمسكه بتركيبته الحالية، معتبرا أن إحداث جسم بديل عنه لا أثر قانونيا له.

وأكد في بيان يوم الخميس أن المجلس هو المؤسسة الدستورية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية، وذلك في رد على وزيرة العدل التي أكدت أن الرئيس قيس سعيد يتجه إلى تكليف هيئة مؤقتة لتسير شؤون المجلس إلى حين إصدار قانون جديد.

وجدد المجلس رفضه المساس بمقتضى المراسيم بالبناء الدستوري خارج إطار مبادئ الشرعية والتأسيس لوضع إنتقالي يتعارض مع الدستور ومع مصلحة العدالة وحقوق المواطنين.

والخميس، جدد الرئيس قيس سعيد في افتتاح أعمال مجلس الوزراء أنه سيتم حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس آخر.

وقال الرئيس إن المجلس الأعلى للقضاء الحالي انتهى وسيتم حله وتعويضه بمجلس آخر ولا مجال للتشكيك بهذا الخيار.

وأعلن خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء أنه سيتم التداول في مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ويقضي بحل المجلس الحالي وتعويضه بمجلس آخر.

المصدر / وكالات
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#تونس #القضاء التونسي #قيس بن سعيد

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