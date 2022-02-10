مقاومون يطلقون النار صوب مستوطنة قرب جنين

أطلق مقاومون فلسطينيون النار، مساء اليوم الخميس، صوب مستوطنة قريبة من جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر عبرية أن مقاومين أطلق عدة أعيرة نارية من سيارة بالقرب من قرية اليامون باتجاه مستوطنة قريبة في جنين، دون وقوع إصابات.

وشهدت مدينة جنين خلال الـ48 ساعة الماضية قرابة 10 عمليات إطلاق نار في عدة مناطق في المحافظة.

وتشهد حواجز الاحتلال العسكرية والتمركزات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة زيادة كبيرة في عدد عمليات إطلاق النار التي ينفذها المقاومون الفلسطينيون.

ووثق التقرير الذي يصدره مركز معلومات فلسطين "معطى" استشهاد (5) فلسطينيين خلال شهر يناير الماضي، وإصابة (13) إسرائيلياً بجراح مختلفة، ورصد (623) عملاً مقاوماً.

وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ (28) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، (15) عملية منها في نابلس.

وشهدت محافظات نابلس والقدس والخليل أعلى عدد في عمليات المقاومة، حيث بلغت (169، 97، 88) على التوالي.

وبحسب التقرير السنوي الصادر عن المكتب الإعلامي لحركة "حماس" بالضفة الغربية، فقد ضاعفت المقاومة خلال 2021 من عملياتها المؤثرة، في الضفة الغربية والقدس، ونوعت من أساليبها في مواجهة الاحتلال والمستوطنين.

ووفق التقرير، فقد بلغ عدد العمليات المؤثرة (441) عملية، مقابل نحو مائة عملية في عام 2020، فيما بلغ مجمل عمليات المقاومة بما فيها المقاومة الشعبية (10850) عملية بما يمثل ضعف عام 2020م.

وبلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (191) عملية بما يمثل تصاعدا كبيرا مقارنة بالأعوام السابقة، وعودة لشبح انتفاضة الأقصى.

وتوسعت المقاومة في عمليات استهداف منشآت وآليات وأماكن عسكرية للاحتلال بالحرق، حيث جرى رصد (112) عملية، و(18) عملية تحطيم لمركبات الاحتلال، و(3) عمليات إسقاط طائرات "درون".

المصدر / فلسطين أون لاين