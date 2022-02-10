جمعية فلسطينية ترسل 80 شاحنة مساعدات إلى الشمال السوري

أرسلت جمعية القلوب الرحيمة الفلسطينية، 80 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى مخيمات النازحين شمالي سوريا.

وقال نائب والي غازي عنتاب (جنوبي تركيا)، بولنت أويغور، خلال مراسم إرسال القافلة من نفس الولاية، الخميس، إنهم يتابعون عن كثب معاناة السوريين في المخيمات مع استمرار الحرب الداخلية في سوريا للعام الـ11.

وأشار إلى أن تركيا ما زالت ملجأ للمظلومين على مر العصور، مضيفا أن الشعب والحكومة التركية يواصلان تقديم المساعدات إلى السوريين، سواء في تركيا أو النازحين في المخيمات الواقعة المناطق الآمنة شمالي سوريا، وعددهم حوالي 2.5 مليون.

وأردف أنه حضر مراسم إرسال الكثير من المساعدات إلى سوريا سابقا، إلا أن أهمها هي القافلة التي أرسلتها الجمعية الفلسطينية (القلوب الرحيمة).

وقال: "فلسطين تعد بمثابة جرح في قلب كل مسلم، إلا أن أشقاءنا الفلسطينيين وضعوا ألمهم جانبا، وهبوا لمساعدة أشقائهم السوريين في خطوة مهمة للغاية".

بدوره، قال مدير جمعية القلوب الرحيمة رائد بدر، إن تركيا لعبت دورا مهما في إرسال القافلة، متقدما بالشكر لكافة الفلسطينيين المتبرعين للحملة.

من جانبه، أوضح مدير جمعية عطاء للإغاثة الإنسانية خالد عيسى أوغلو، إن الحملة الفلسطينية تعد مثالا رائعا عن التضامن مع السوريين بالمخيمات.

وأضاف أن اليوم يشهد إرسال القافلة الرابعة من المساعدات إلى سوريا في هذا الشتاء، وأن إجمالي عدد الشاحنات وصل إلى 200.

وأردف: "قافلة اليوم تضم 80 شاحنة، تم جمعها بالكامل من تبرعات أشقائنا الفلسطينيين".

وضمت قافلة اليوم 1280 طنا من وقود التدفئة، و300 طنا من الطحين، و3 آلاف عوازل للخيم، وألفي بطانية، وألفي طرد من مواد التنظيف، وملابس شتوية، ونحو ألف طرد من المواد الغذائية.























المصدر / الأناضول