"التعليم": سنطعم 50 ألف طالب من المرحلة الإعدادية

غزة/ يحيى اليعقوبي:

كشف مدير عام الإرشاد والصحة المدرسية بوزارة التربية والتعليم بغزة، خالد أبو فضة أن وزارته ستقوم بتطعيم قرابة 50 ألف طالب من طلبة المرحلة الإعدادية في إطار حملة تنظمها بالتعاون مع وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا والتقليل من حجم الإصابات دون الوصول لإغلاق المدارس.

وقال أبو فضة لـ "فلسطين أون لاين"، إن وزارة التربية والتعليم شرعت بالتعاون مع وزارة الصحة في تطعيم الطلبة من السابع والثامن وحتى التاسع الإعدادي منذ بداية الفصل الدراسي الحالي، مبينا أن مجموعة من المديريات أنجزت الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا وشرعت في الجرعة الثانية وذلك بالتنسيق مع "الصحة".

وأوضح أن الوزارة قامت بالتواصل مع أولياء الأمور وحثهم على الموافقة على تطعيم أبنائهم ضمن الحملة للوصول لتطعيم جميع طلبة المرحلة الإعدادية، وذلك لضمان سلامتهم ووقايتهم من العدوى، مشيرًا إلى أن الحملة ستنتهي بالوصول لتطعيم الجرعة الثانية لكافة الطلاب.

وأفاد أبو فضة أنه خلال الفصل الدراسي الماضي قامت الوزارة بتطعيم 50% من طلبة المرحلة الثانوية من الصف العاشر حتى الثاني عشر.

وحول خطة الوزارة في الوقاية من فيروس كورونا، أكد أن الخطة قائمة على عدة جوانب، أولها تطعيم أكبر عدد من الطلاب وتوفير الأدوات والمعقمات في جميع المدارس، موضحا أن الوزارة تعاقدت مع شركات نظافة من أجل تنظيف المدارس وتوفير المطهرات اللازمة، فضلا عن توعية الطلبة في كيفية المحافظة على أنفسهم.

وأوضح أن الوزارة تقوم بالحجر المنزلي للطلبة المصابين لخمسة أيام، مشيرًا إلى أن أعداد الطلبة تصل إلى 300 ألف طالب موزعين على 429 مدرسة في قطاع غزة، وأن المصابين منهم مقارنة بغير المصابين قليلة جدًا.

وشدد على أن المحافظة على الطلبة مسؤولية الجميع، مؤكدًا أن التطعيم يساعد في استمرار العملية الوجاهية، خاصة أنه يقلل من حجم الإصابات داخل المدارس، وذلك لعدم الوصول لإجراء الدراسة عن بعد التي تراجع فيها مستوى الطلاب وأحدثت فجوة في مستوى التعليم وهو ما تحاول وتسعى الوزارة جاهدة ترميمه.