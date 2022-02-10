شركات تجسس إسرائيلية اخترقت 200 هاتف أردني

قال مواطنون أردنيون إن هواتفهم النقالة (ايفون) تعرضت للاختراق من قبل شركة إسرائيلية وأن شركة أبل أشعرتهم بذلك لأخذ الحيطة والحذر.

وكانت شركتان اسرائيليتان اخترقتا 8000 هاتف خلوي بينها 200 رقم أردني تم مراقبتها حسب معلومات حصرية نشرتها "وكالة عمون الاخبارية".

ومن بين الهواتف المستهدفة الديوان الملكي واللجنة الأولمبية والسياسي مصطفى حمارنة والناشطة هالة عاهد والإعلامية ديما علم فراج، وزوجة جمال خاشقجي.

وأعلنت المحامية عاهد أنها تلقت إخبارًا بتعرض هاتفها للاختراق، كذلك أعلن السياسي البارز حمارنة عمون أنه تلقى بالفعل إشعارا من الشركة المصنعة للهاتف باختراق هاتفه بشكل متواصل من شهر شباط الماضي إلى 23 تشرين الثاني 2021، وقال: الانتهاك شمل الأرقام والصور والواتس أب والتطبيقات والرسائل النصية والبريد الإلكتروني!

مصدر أمريكي قال لـ"عمون" إنه لا يعلم إن كان البرنامج الاسرائيلي بيغاسوس قد تعاون مع جهات محلية ساهمت مع (تل ابيب) في الاختراق".

وكانت قالت مصادر مطلعة لرويترز إن شركة إسرائيلية ثانية استغلت ثغرة في برمجيات شركة آبل (Apple) في الوقت ذاته الذي استطاعت فيه مجموعة "إن إس أو" (NSO) الإسرائيلية للاستخبارات الإلكترونية اختراق هواتف آيفون في عام 2021.

وقالت المصادر إن شركة "كوا دريم" (Qua dream) -وهي شركة أصغر حجما وأقل شهرة من "إن إس أو"- تعمل في مجال تطوير أدوات اختراق الهواتف الذكية المخصصة لعملاء من الحكومات.

المصدر / فلسطين أون لاين