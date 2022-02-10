الحركة الأسيرة: إدارة السجون فبركت مخطّطا للفرار من "عوفر"

أعلنت الحركة الأسيرة في بيان صدر اليوم الخميس، أن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، مستمرون في تصعيد الأوضاع في السجون، ردا على إجراءات عقابية، فرضتها إدارة السجون، مؤكّدة أن الأخيرة، فبركت مخطّطا للفرار من سجن "عوفر" عبر حفر نفق.

وحمل البيان المكتوب بخط اليد، تواقيع أسرى حركة حماس وفتح والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية، وحزب الشعب، ولجنة الطوارئ العليا في كافة السجون.

وجاء في البيان أنّ "إدارة السجون الإسرائيلية فبركت صورة تقول إنها لأسرى في سجن (عوفر) كانوا يخططون للهرب، وكل هذا محض افتراء، لأن إدارة السجون تريد أن تظهر اللجنة المكلفة بالتحقيق في هرب سجن (الجلبوع) بأنها تعمل، لتغطية فشلها في (الجلبوع)".

وكان وزير الأمن الداخلي للاحتلال، عومير بار ليف، قد قال أمس الأربعاء، إنه تم الأسبوع الماضي كشف خطة فرار أسرى من أحد السجون.

ووصف بار ليف فرار الأسرى بـ "الخيبة الإسرائيلية تجلت بكامل قوتها"، مؤكدا أنه حدث هنا إخفاق استخباراتي وعملياتي".

وزعم أنه "فقط في الأسبوع الماضي، خلال تفتيش سنوي في أحد السجون، تم العثور في إحدى الخزائن على خطة بخط اليد حول حفر نفق هروب".

كما وزعم أنه جرى تحويل ميزانية بمبلغ 30 مليون شيقل من أجل إصلاح إخفاقات فرار الأسرى، وبضمنها سد فجوات تحت الأرض بالإسمنت، كذلك جرت المصادقة على 39 مليون شيقل لتنفيذ أعمال لتحسين أنظمة الحراسة في سجون أخرى.

وذكر بيان الأسرى أن "كل ما يحدث في السجون من قرارات وإجراءات من قبل إدارة السجون، هي تسويق للجنة التحقيق على حساب أبسط حقوق للأسرى".

وقال الأسرى إنهم يخوضون "انتفاضة الأسرى في يومها الخامس"، في وقت ما تزال فيه إدارة السجون، "تمعن في إجراءاتها القمعية بحقنا كأسرى وفي كافة السجون".

وأشار البيان إلى اعتداء إدارة السجون "بالأمس القريب، على الأشبال (الأطفال) في سجن (عوفر)، حيث تم الاعتداء على معظمهم بالضرب".

وقال البيان إن "ما يحدث في السجون لا يختلف كثيرا عمّا يحدث في كافة ساحات الوطن، وكان آخرها استشهاد الأبطال الثلاثة في نابلس (الثلاثاء)"، والذين استشهدوا خلال الإعدام الميداني الذي نفذته قوات الاحتلال الخاصة، أول من أمس الثلاثاء في مدينة نابلس، وأسفر عن استشهاد الشبان: أدهم مبروكة، ومحمد الدخيل، وأشرف مبسلط.

كما دعا الأسرى الفصائل الوطنية والإسلامية، إلى تنفيذ "برنامج وطني وفعاليات في كافة المناطق وإسناد انتفاضة الأسرى في سجون الاحتلال".

ودعوا المنظمات الدولية وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر "إلى زيارة السجون الإسرائيلية، وخاصة سجن الرملة والاطلاع على حالة (الأسرى) المرضى هناك، الذين يموتون في كل يوم مئة مرة".

وأعلن الأسرى، أن السجون تشهد الخميس إغلاقا شاملا "رفضا للسياسات إدارة السجون" كما أعلنوا أن غدا الجمعة، سيكون "يوم غضب بكافة السجون في جميع ساحات الوطن".

وفي وقت سابق اليوم، أفاد نادي الأسير بأن "إدارة سجون الاحتلال عزّزت من وجود وحدات قمع السّجون".

وأضاف أن كافة السجون "ملتزمة بإغلاق الأقسام والغرف والامتناع عن الخروج إلى الفورة (الفسحة اليومية في ساحة داخل السجون) وحلّ اللجان التنظيمية".

المصدر / فلسطين أون لاين