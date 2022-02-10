أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن تسجيل 20 وفاة و5219 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و6383 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في الضفة والقطاع، أن 7 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، و3 حالات في الخليل، و3 حالات في جنين، وحالة في رام الله والبيرة، وحالتان في طولكرم، وحالة في قلقيلية، و3 حالات في نابلس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 189، قلقيلية 67، ضواحي القدس 51، طوباس 56، بيت لحم 115، جنين 163، رام الله والبيرة 319، نابلس 196، الخليل 176، سلفيت 31، أريحا والأغوار 17، قطاع غزة 2519، مدينة القدس 1320".

وذكرت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 132، قلقيلية 157، ضواحي القدس 160، طوباس 83، بيت لحم 149، جنين 193، رام الله والبيرة 550، نابلس 663، الخليل 1002، سلفيت 333، أريحا والأغوار 111، قطاع غزة 750، مدينة القدس 2100".

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة، بلغت 88.7% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.4% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأكدت وجود 116 مصابا بـ"كورونا" في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات في الضفة 320 مريضا، بينهم 34 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر / فلسطين أون لاين