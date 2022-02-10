البرغوثي: مصادرة الاحتلال لأراضي "كيسان" جريمة تتكامل مع جرائمه في النقب

عدّ مسؤول دائرة العلاقات الوطنية في حركة "حماس" بالضفة الغربية، جاسر البرغوثي، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي القاضي بالمصادقة على مصادرة 49 ألف دونم من أراضي قرية كيسان شرق بيت لحم؛ استمرارًا في سياسة الاحتلال الهادفة لنهب أراضي الضفة، وطرد سكانها، وتحويل مُدُنها إلى "كانتونات" معزولة.

ووصف القراَر في تصريحٍ صحفي صدر عنه، اليوم الخميس، بأنه "جريمة تتكامل مع جرائم الاحتلال في النقب"، وقال: "إنّ هذا القرار يُهدّد مستقبلَ أهلنا في الضفة الغربية، ويهدّد وجودَنا السياسي والوطني، ويستوجبُ غضبًا جماهيريًا واسعًا يردعُ الاحتلال وقطعان مستوطنيه عن سلبِ مزيدٍ من الأراضي، وتفعيلِ كلّ أدوات المقاومة الكفيلة بحمايةِ الوجود الفلسطيني الذي بات مُهدّدًا بشكلٍ غيرِ مسبوق".

وطالب الكلّ الفلسطيني بتنظيمِ طاقاته الوطنية والجماهيرية لإيقاف "مسيرة الانهيار والتدهور في سلوك السلطة السياسي والأمني"، عازِيًا لما سبق السبب في تغوُّل الاحتلال ومستوطنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين