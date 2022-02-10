14 حالة وفاة وأكثر من 36 ألف إصابة جديدة بـ"كورونا" لدى الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن تسجيل 14 حالة وفاة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" وتشخيص 36835 إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة.

وأفادت الوزارة في أحدث إحصائية، بأنه منذ منتصف الليل حتى التاسعة من صباح اليوم، سُجلت 4529 إصابة جديدة بالفيروس لترتفع الإصابات النشطة إلى 324802 إصابة، وبذلك بلغ إجمالي الإصابات التي سجلت في البلاد منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/ مارس 2020، نحو 3337574، بينما بلغت وفيات كورونا 9370.

ورغم تراجع المنحنى الوبائي، تواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى ومحطات الفحص المتنقلة إجراء فحوصات كورونا، حيث تم أمس الأربعاء، أخذ 146599 عينة مخبرية للكشف عن الإصابة بكورونا، أظهرت النتائج أن 25.13% منها موجبة.

وعلى الرّغم من التراجع الطفيف بالعدوى والإصابات، تتواصل الإصابات التي تحتاج تلقي علاج في المشفى بالارتفاع، إذ يرقد في مستشفيات البلاد 2525 مصابا، بينهم 1123 مصابا بحالة خطيرة و344 بحالة خطيرة جدا، بينما تم ربط 274 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ومع انحسار الموجة الخامسة لوحظ في الأسبوع الأخير التراجع بمعدل الإصابات والوفيات والحالات الخطيرة، حيث سجل خلال الأسبوع الأخير 289657 إصابة بتراجع بنسبة 31.7% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، و1059 إصابة خطيرة بتراجع بنسبة 11.2%، بينما سجلت 293 حالة وفاة بتراجع بنسبة 20.2%.

وتأتي هذه المعطيات، فيما صرح مسؤول رفيع في وزارة صحة الاحتلال، إنه يتوقع أن يكون تراجع موجة فيروس كورونا الخامسة بطيئا، لافتًا إلى أن معدل الوفيات من جراء الإصابة بكورونا في هذه الموجة مرتفع، لكن التقديرات في المعطيات النهائية ستكون أدنى من الموجات السابقة.

ورأى مسؤول رفيع آخر في الوزارة، أنّ موجة كورونا الخامسة لن تكون الأخيرة وأنه ينبغي الاستعداد لموجة سادسة، ليس معروفا متى سيبدأ انتشارها.

وقال: إنّ تزايد انتشار الفيروس متعلّق بعدّة أمور، بضمنها نشوء متحوّرات جديدة محتملة وبمخاطر أنّ الذي أُصيب بعدوى "أوميكرون" سيُصاب بعدوى متحوراتٍ جديدة مرة أخرى.

المصدر / فلسطين أون لاين