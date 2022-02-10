"ديوان الحفاظ "يبحث ترتيبات مسابقة أحباب القدس لحفظ القرآن الكريم

بحث مدير دائرة ديوان الحفاظ بالإدارة العامة للقرآن الكريم في وزارة الأوقاف، زياد أحمد، ترتيبات مسابقة أحباب القدس لحفظ القرآن الكريم كاملاً، والتي ستنطلق الثلاثاء القادم الموافق 15 شباط/ فبراير2022م، بالتعاون مع جمعية خير أمة الخيرية.

بدوره أكد أحمد علي أهمية مشاركة طلاب الديوان وحفظة كتاب الله في فرعيها (الحافظ المبدع والحافظ المتقن) بالمسابقة، مشيداً بجهود العاملين في ديوان الحفاظ المتواصلة في الارتقاء بحفظة كتاب الله، أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم.

وتناول اللقاء مناقشة برنامج قراء من بلادي (لقاء مع حافظ) وآلية تسجيل الطلبة المبدعين وأصحاب الأصوات الندية عبر إذاعة القرآن الكريم التابعة للوزارة.

المصدر / فلسطين أون لاين