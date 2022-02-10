غزة:7 حالات وفاة و2519 إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الخميس، تسجيل 7 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنها أجرت 7043 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن تسجيل 2519 إصابة جديدة بالفيروس.

وذكرت أنها سجلت 750 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 230058 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 34499 حالة، وإجمالي المتعافين 193753 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1806 وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 217 حالة، من بينها 112 حالات خطيرة وحرجة.

ونبهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 603292 شخص.

المصدر / فلسطين أون لاين