وفاة والدة الأسير المحرر أيمن الشراونة

توفيت الحاجة زهرة محمد الشراونة، والدة الأسير المحرر المبعد إلى قطاع غزة أيمن الشراونة، عن عمر ناهز 69 عاماً، في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة مسقط رأسها، الليلة.

وتقدمت الهيئة القيادية العليا لأسرى "حماس" في سجون الاحتلال ومكتب إعلام الأسرى من الأسير المحرر الشراونة بالتعزية بوفاة والدته الحاجة أم أمين.

وقالت الجهتان في بيان النعي: الحاجة أم أمين رحلت بعد حياة مليئة بالصبر والعطاء.

والأسير المحرر الشراونة، أبعد إلى قطاع غزة بعد انتصاره في معركة الأمعاء الخاوية وكسر قرار اعتقاله إدارياً.

وشاركت والدته الإضراب معه لعدة أيام، في حين وصلت إليه بعد الحرية إلى قطاع غزة في العام 2013م، دون أن تلتقي به بعد عودتها إلى مدينة الخليل.

المصدر / فلسطين اون لاين