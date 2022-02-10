الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عددًا من المواطنين خلال عمليات تفتيش ودهم واقتحامات بمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

ففي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال حي الطيرة واعتقلت المواطنين قصي مراعبة، وذياب براش.

كما واعتقلت الطالب في جامعة بيرزيت علي حامد من بلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله، عقب اقتحام البلدة ومداهمة منزله، بالإضافة إلى اعتقال الشاب عمر حماد من البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر نعمة غرب رام الله، واعتقلت الشاب رامي اشتية عقب مداهمة منزله.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمار راغب صلاح، من قرية برقة شمال غربي مدينة نابلس، من منزل عائلته، بعد مطاردة استمرت 3 أشهر.

وداهم الاحتلال حي العامرية في الجهة الغربية من مدينة نابلس، واعتقل الشاب عامر العموري، بعد مداهمة منزل عائلته والعبث بمحتوياته.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الطفلين إبراهيم حسين صلاح (15 عامًا)، ويامن أشرف صلاح (15 عامًا)، بعد دهم منزلي ذويهما وتفيشهما في بلدة الخضر جنوبي المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، قرى عرانة وفقوعة والجلمة، قضاء محافظة جنين، شمال الضفة الغربية.

ودهمت قوات منزل المواطن تيسير العمري وفتشت بركسًا للماشية في قرية عرانة، واقتحمت قريتي فقوعة والجلمة وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى قيس الغول من حي رأس العامود، والشاب أسامة عليان من بلدة عناتا شمال شرقي المدينة.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات قوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.

ورصد المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية في تقريره السنوي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال (5286) مواطنًا خلال عام 2021 المنصرم.

وبحسب التقرير، فقد بلغت الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (4084) اقتحاما.

المصدر / فلسطين أون لاين