"النقل والمواصلات" تستعرض أبرز إنجازاتها في عام 2021

غزة/ محمد الصفدي:

استعرض خليل الزيان الناطق باسم وزارة النقل المواصلات أبرز إنجازات الوزارة في عام 2021.

وقال الزيان خلال "لقاء مع مسئول" الذي نظمه المكتب الإعلامي الحكومي في مقره بمدينة غزة أمس: إن وزارته نفذت حملة إعفاءات وتخفيضات عام 2021 شملت خصم 30% من رسوم ترخيص مركبات البنزين الملاكي و50% من رسوم ترخيص مركبات العمومي، و50% من رسوم ترخيص مركبات التجاري بجميع أنواعها و50% من رسوم رخصة القيادة و50% من ضريبتي الدخل والقيمة المضافة على جميع المركبات تخفيض 50% من رسوم ترخيص المركبات بجميع أنواعها.

وأضاف الزيان إلى أن تقارير الوزارة والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال العام الماضي ومن أهمها، تسجيل (2,958) مركبة جديدة، وتجديد ترخيص (83,947) مركبة، وتكهين (139) مركبة مختلفة، ونقل ملكية (17,208) مركبات، إضافة لتسجيل (12,222) سائق جديد، وتجديد رخص (79,647) سائق، وإنجاز (293) معاملة تغيير مبنى مركبات، وإجراء (22,604) فحوص سياقة نظري، و(29,908) فحوص سياقة عملي.

وأوضح أنه تم كذلك منح موافقات لإدخال (171) شاحنة زيوت معدنية، و(133) شاحنة قطع غيار جديدة، و(95) شاحنة قطع غيار مستخدمة، و(36) شاحنة محركات مستوردة.

وأضاف أن وزارة النقل والمواصلات وحدت رسوم المركبات الملاكي الديزل مع مركبات البنزين، حسب قوة المحرك وسنة الإنتاج، كما خفضت الرسوم المتراكمة، والرسوم الخاصة بالسنة القادمة، إضافة لتخفيض رسوم ترخيص وسائط الإبحار بجميع أنواعها بحيث تصل إلى 50%، وترخيص الدراجات النارية وفق الأصول القانونية، من تاريخ إصدار القرار.

وتحدث الزيان عن إنجازات الوزارة من تحسين بيئة العمل والخدمات وتزويد هذه المراكز بأفضل البرامج المحوسبة وأجهزة الطابور وصالات مجهزة وطاقة بديلة لضمان استمرار عملها والشباك الموحد وزيادة عدد مراكز الخدمة لتصبح 9 مراكز.