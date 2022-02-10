اتحاد الدير يكتسح الرضوان بخماسية في الدرجة الثانية

غزة/ وائل الحلبي:

واصل اتحاد دير البلح انتصاراته بفوزه الكاسح على الرضوان في ختام مباريات الجولة الثامنة من دوري الدرجة الثانية، فيما فرض التعادل السلبي نفسه على مباراة الوفاق والمشتل.

حقق اتحاد دير البلح فوزاً كاسحاً على الرضوان بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب خانيونس البلدي، ليتقدم اتحاد الدير للمركز الرابع برصيد 15 نقطة، وتوقف رصيد الرضوان عند 10 نقاط في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف عن اليرموك وخدمات دير البلح صاحبي نفس الرصيد.

خماسية اتحاد الدير سجلها أحمد ناجي (5) أحمد بشير ثلاثة أهداف "هاتريك" (55 و66 و68) ومحمد جويد (74)، وأهدر جويد ركلة جزاء قبل دقائق من تسجيله للهدف الخامس.

وفرض التعادل السلبي نفسه على مباراة الوفاق والمشتل التي جمعتهما على ملعب اليرموك، ليرفع المشتل رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث عشر خلف الاستقلال صاحب نفس الرصيد، فيما بقي الوفاق في المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 6 نقاط.