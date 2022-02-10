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مطلوب محاسبين للعمل في سوبرماركت في مدينة رفح

10 فبراير 2022 . الساعة 10:00 بتوقيت القدس
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 إعلان توظيف صادر عن مؤسسة النور التجارية (سوبر ماركت النور) يعلن فيه عن حاجتها لشغل لعدد من الوظائف التالية :

أولا ً: مطلوب محاسب عام وفقاً للشروط التالية /

- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريس في المحاسبة 

- أن يكون ملما و ذو خبرة كافية في برنامج الأصيل الذهبي

- اتقان أعمال محاسبية أخرى 

- ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 30 عام

- أن يكون من سكان مدينة رفح 

ثانياً : موظف نقطة مبيعات (كاشير)  وفقاً للشروط التالية /

- أن يكون خريجا جامعيا

- أن يكون ملما و ذو خبرة كاملة في برنامج الاصيل الذهبي

- الخبرة الكافية في التعامل مع الزبائن بشكل لائق و جيد

- العمل بروح الفريق وتحمل ضغط العمل

- ألا يتجاوز عمر المتقدم 30 عام

- أن يكون من سكان مدينة رفح

طريقة التسجيل: 

- على من يرى نفسه الكفاءة في احدى الوظائف التواصل بشكل مباشر على جوال رقم : 0594666233

- العنوان : قطاع غزة - رفح -  شارع السنتيشن

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