مطلوب محاسبين للعمل في سوبرماركت في مدينة رفح

إعلان توظيف صادر عن مؤسسة النور التجارية (سوبر ماركت النور) يعلن فيه عن حاجتها لشغل لعدد من الوظائف التالية :
أولا ً: مطلوب محاسب عام وفقاً للشروط التالية /
- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريس في المحاسبة
- أن يكون ملما و ذو خبرة كافية في برنامج الأصيل الذهبي
- اتقان أعمال محاسبية أخرى
- ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 30 عام
- أن يكون من سكان مدينة رفح
ثانياً : موظف نقطة مبيعات (كاشير) وفقاً للشروط التالية /
- أن يكون خريجا جامعيا
- أن يكون ملما و ذو خبرة كاملة في برنامج الاصيل الذهبي
- الخبرة الكافية في التعامل مع الزبائن بشكل لائق و جيد
- العمل بروح الفريق وتحمل ضغط العمل
- ألا يتجاوز عمر المتقدم 30 عام
- أن يكون من سكان مدينة رفح
طريقة التسجيل:
- على من يرى نفسه الكفاءة في احدى الوظائف التواصل بشكل مباشر على جوال رقم : 0594666233
- العنوان : قطاع غزة - رفح - شارع السنتيشن