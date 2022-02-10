مطلوب محاسبين للعمل في سوبرماركت في مدينة رفح

إعلان توظيف صادر عن مؤسسة النور التجارية (سوبر ماركت النور) يعلن فيه عن حاجتها لشغل لعدد من الوظائف التالية :

أولا ً: مطلوب محاسب عام وفقاً للشروط التالية /

- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريس في المحاسبة

- أن يكون ملما و ذو خبرة كافية في برنامج الأصيل الذهبي

- اتقان أعمال محاسبية أخرى

- ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 30 عام

- أن يكون من سكان مدينة رفح

ثانياً : موظف نقطة مبيعات (كاشير) وفقاً للشروط التالية /

- أن يكون خريجا جامعيا

- أن يكون ملما و ذو خبرة كاملة في برنامج الاصيل الذهبي

- الخبرة الكافية في التعامل مع الزبائن بشكل لائق و جيد

- العمل بروح الفريق وتحمل ضغط العمل

- ألا يتجاوز عمر المتقدم 30 عام

- أن يكون من سكان مدينة رفح

طريقة التسجيل:

- على من يرى نفسه الكفاءة في احدى الوظائف التواصل بشكل مباشر على جوال رقم : 0594666233

- العنوان : قطاع غزة - رفح - شارع السنتيشن