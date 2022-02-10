وظيفة شاغرة في مركز صحة المرأة

إعلان توظيف صادر عن جمعية الثقافة والفكر الحر تعلن فيه عن حاجتها لملء الشاغر: منسق/ة للعمل في مركز صحة المرأة التابع للجمعية -البريج

مقر العمل : مركز صحة المرأة – البريج

مدة العقد : سنة قابلة للتجديد - دوام كامل

المهام والمسؤوليات:

• اجراء الزيارات الميدانية لمتابعة تنفيذ الانشطة وسير العمل بجودة عالية.

• إعداد التقارير الدورية البرامجية والمالية اللازمة، باللغتين العربية والانجليزية

• إعداد خطة عمل تنفيذية واضحة تحدد البرامج المنفذة والمالية وأليات الصرف ومؤشرات الأداء وآليات العمل للمهام الموكلة

• أعداد خطة متابعة وتقييم من أجل أنجاز كافة الوثائق التي تقيس مدي فعالية أنشطة المشروع

• إعداد خطة مشتريات باحتياجات المشروع تحدد احتياجات المشروع واليات الشراء.

• أنجاز كافة المشتريات الخاصة بالمشروع:

• أنجاز وتطبيق كافة الأدوات التي تقيس جودة أنشطة المشروع.

• التحقق من توفير المعدات والادوات اللازمة لتنفيذ انشطة المشروع.

• التنسيق مع الجهات ذات العلاقة سواء كانت أهلية أو حكومية لما يصب في مصلحة تنفيذ خطة العمل

• التنسيق والمتابعة مع المؤسسات الشريكة والشبكات وفق تكليف من المؤسسة وضمان مشاركه المعلومات بشكل مهني للأطراف المعنية ضمن المسموح به مهنيا وبشفافية عالية وفق الاصول.

• حضور جميع الاجتماعات المتعلقة بالعمل وفق الاصول

• المتابعة الفنية و الإدارية و المالية لخطة العمل حسب التعاقدات المبرمة واللوائح والقوانين المعمول و بالتنسيق التام مع الجهات الذات العلاقة.

• متابعة تنفيذ الخطة والإشراف على آليات تنفيذها لتحقيق الاهداف المنشودة من خلال خطة متابعة وتقييم واضحة.

• مسئولة مسئولية تامة عن أرشفة كافة الأوراق والمستندات والتقارير الخاصة بالمشروع ورقيا وألكترونيآ.

الشروط والمؤهلات

• أن يكون المتقدم/ة حاصلا على درجة البكالوريوس أو الماجستير في إحدى التخصصات مثل: الإدارة ، المحاسبة او التخصصات ذات العلاقة

• اتقان اللغة الانجليزية اتقان تام (كتابة و محادثة ) .

• خبرة لا تقل عن 3 سنوات في العمل مع المؤسسات الاهلية و المجتمع المحلي.

• خبره لا تقل عن 3 سنوات في التنسيق في مجال التدخلات الصحية و قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي .

• خبرة في كتابة التقارير الإدارية والمالية .

• التمتع بمهارة استخدام الكمبيوتر و برامجه .

• التمتع بشخصية مرنة مبتكرة ، وقادرة على حل مشكلات العمل.

• قدرات خاصة في مجال الاتصال، والعمل الجماعي.

• القدرة للعمل تحت الضغط، والتحلي بروح العمل التطوعي

• المؤسسة تشجع الاشخاص ذوي الاعاقة من لديه الكفاءة للتقدم

طريقة التسجيل

- يطلب من المهتمين/ات تقديم سيرتهم الذاتية وصفحة غلاف توضّح سبب الاهتمام بالوظيفة والتقدم لها وملخص لخبرتهم في هذا المجال وأسماء ومعلومات اتصال لثلاثة معرفين وذلك عن طريق الرابط التالي :

forms.gle/WwSHRZBPtvT7ga9a7

- الموعد النهائي لتقديم الطلبات بتاريخ 15فبراير2022 .

- سوف تقوم الجمعية بالاتصال بالمرشحين الذين يقع عليهم الاختيار فقط.