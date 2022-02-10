وظيفة شاغرة في مركز صحة المرأة

إعلان توظيف صادر عن جمعية الثقافة والفكر الحر تعلن فيه عن حاجتها لملء الشاغر: منسق/ة للعمل في مركز صحة المرأة التابع للجمعية -البريج
- مقر العمل : مركز صحة المرأة – البريج
- مدة العقد : سنة قابلة للتجديد - دوام كامل
المهام والمسؤوليات:
• اجراء الزيارات الميدانية لمتابعة تنفيذ الانشطة وسير العمل بجودة عالية.
• إعداد التقارير الدورية البرامجية والمالية اللازمة، باللغتين العربية والانجليزية
• إعداد خطة عمل تنفيذية واضحة تحدد البرامج المنفذة والمالية وأليات الصرف ومؤشرات الأداء وآليات العمل للمهام الموكلة
• أعداد خطة متابعة وتقييم من أجل أنجاز كافة الوثائق التي تقيس مدي فعالية أنشطة المشروع
• إعداد خطة مشتريات باحتياجات المشروع تحدد احتياجات المشروع واليات الشراء.
• أنجاز كافة المشتريات الخاصة بالمشروع:
• أنجاز وتطبيق كافة الأدوات التي تقيس جودة أنشطة المشروع.
• التحقق من توفير المعدات والادوات اللازمة لتنفيذ انشطة المشروع.
• التنسيق مع الجهات ذات العلاقة سواء كانت أهلية أو حكومية لما يصب في مصلحة تنفيذ خطة العمل
• التنسيق والمتابعة مع المؤسسات الشريكة والشبكات وفق تكليف من المؤسسة وضمان مشاركه المعلومات بشكل مهني للأطراف المعنية ضمن المسموح به مهنيا وبشفافية عالية وفق الاصول.
• حضور جميع الاجتماعات المتعلقة بالعمل وفق الاصول
• المتابعة الفنية و الإدارية و المالية لخطة العمل حسب التعاقدات المبرمة واللوائح والقوانين المعمول و بالتنسيق التام مع الجهات الذات العلاقة.
• متابعة تنفيذ الخطة والإشراف على آليات تنفيذها لتحقيق الاهداف المنشودة من خلال خطة متابعة وتقييم واضحة.
• مسئولة مسئولية تامة عن أرشفة كافة الأوراق والمستندات والتقارير الخاصة بالمشروع ورقيا وألكترونيآ.
الشروط والمؤهلات
• أن يكون المتقدم/ة حاصلا على درجة البكالوريوس أو الماجستير في إحدى التخصصات مثل: الإدارة ، المحاسبة او التخصصات ذات العلاقة
• اتقان اللغة الانجليزية اتقان تام (كتابة و محادثة ) .
• خبرة لا تقل عن 3 سنوات في العمل مع المؤسسات الاهلية و المجتمع المحلي.
• خبره لا تقل عن 3 سنوات في التنسيق في مجال التدخلات الصحية و قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي .
• خبرة في كتابة التقارير الإدارية والمالية .
• التمتع بمهارة استخدام الكمبيوتر و برامجه .
• التمتع بشخصية مرنة مبتكرة ، وقادرة على حل مشكلات العمل.
• قدرات خاصة في مجال الاتصال، والعمل الجماعي.
• القدرة للعمل تحت الضغط، والتحلي بروح العمل التطوعي
• المؤسسة تشجع الاشخاص ذوي الاعاقة من لديه الكفاءة للتقدم
طريقة التسجيل
- يطلب من المهتمين/ات تقديم سيرتهم الذاتية وصفحة غلاف توضّح سبب الاهتمام بالوظيفة والتقدم لها وملخص لخبرتهم في هذا المجال وأسماء ومعلومات اتصال لثلاثة معرفين وذلك عن طريق الرابط التالي :
- الموعد النهائي لتقديم الطلبات بتاريخ 15فبراير2022 .
- سوف تقوم الجمعية بالاتصال بالمرشحين الذين يقع عليهم الاختيار فقط.