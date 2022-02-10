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وظيفة شاغرة في مركز صحة المرأة

10 فبراير 2022 . الساعة 09:30 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن جمعية الثقافة والفكر الحر تعلن فيه عن حاجتها لملء الشاغر: منسق/ة  للعمل في مركز صحة المرأة التابع للجمعية -البريج 

  • مقر العمل          : مركز صحة المرأة  – البريج    
  • مدة العقد           : سنة  قابلة للتجديد - دوام كامل 

المهام والمسؤوليات:

• اجراء الزيارات الميدانية لمتابعة تنفيذ الانشطة وسير العمل بجودة عالية.

• إعداد التقارير الدورية البرامجية والمالية اللازمة، باللغتين العربية والانجليزية 

• إعداد خطة عمل تنفيذية واضحة تحدد البرامج المنفذة والمالية وأليات الصرف ومؤشرات الأداء وآليات العمل للمهام الموكلة

• أعداد خطة متابعة وتقييم من أجل أنجاز كافة الوثائق التي تقيس مدي فعالية أنشطة المشروع

• إعداد خطة مشتريات باحتياجات المشروع تحدد احتياجات المشروع واليات الشراء.

• أنجاز كافة المشتريات الخاصة بالمشروع:

• أنجاز وتطبيق كافة الأدوات التي تقيس جودة أنشطة المشروع.  

• التحقق من توفير المعدات والادوات اللازمة لتنفيذ انشطة المشروع.

• التنسيق مع الجهات ذات العلاقة سواء كانت أهلية أو حكومية لما يصب في مصلحة تنفيذ خطة العمل 

• التنسيق والمتابعة مع المؤسسات الشريكة والشبكات وفق تكليف من المؤسسة وضمان مشاركه المعلومات بشكل مهني للأطراف المعنية ضمن المسموح به مهنيا وبشفافية عالية وفق الاصول.

• حضور جميع الاجتماعات المتعلقة بالعمل وفق الاصول  

• المتابعة الفنية و الإدارية و المالية لخطة العمل حسب التعاقدات المبرمة واللوائح والقوانين المعمول و بالتنسيق التام مع الجهات الذات العلاقة.

•   متابعة تنفيذ الخطة والإشراف على آليات تنفيذها لتحقيق الاهداف المنشودة من خلال خطة متابعة وتقييم واضحة.

• مسئولة مسئولية تامة عن أرشفة كافة الأوراق والمستندات والتقارير الخاصة بالمشروع ورقيا وألكترونيآ.

الشروط والمؤهلات

• أن يكون المتقدم/ة حاصلا على درجة البكالوريوس أو الماجستير في إحدى التخصصات مثل: الإدارة ، المحاسبة او التخصصات ذات العلاقة 

• اتقان اللغة الانجليزية اتقان تام (كتابة و محادثة )  .

• خبرة لا تقل عن  3 سنوات في العمل مع المؤسسات الاهلية و المجتمع المحلي.

• خبره لا تقل عن 3 سنوات في التنسيق في مجال التدخلات الصحية و قضايا  العنف القائم على النوع الاجتماعي .

• خبرة في كتابة التقارير الإدارية والمالية .

• التمتع بمهارة استخدام الكمبيوتر و برامجه .

• التمتع بشخصية مرنة مبتكرة ، وقادرة على حل مشكلات العمل. 

• قدرات خاصة في مجال الاتصال، والعمل الجماعي.

• القدرة للعمل تحت الضغط، والتحلي بروح العمل التطوعي

• المؤسسة تشجع الاشخاص ذوي الاعاقة من لديه الكفاءة للتقدم

طريقة التسجيل 

- يطلب من المهتمين/ات تقديم سيرتهم الذاتية وصفحة غلاف توضّح سبب الاهتمام بالوظيفة والتقدم لها وملخص لخبرتهم في هذا المجال وأسماء ومعلومات اتصال لثلاثة معرفين وذلك عن طريق الرابط التالي :

 forms.gle/WwSHRZBPtvT7ga9a7

- الموعد النهائي لتقديم الطلبات بتاريخ 15فبراير2022  .

- سوف تقوم الجمعية بالاتصال بالمرشحين الذين يقع عليهم الاختيار فقط.

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