مطلوب مسوق ميداني للعمل في شركة انترنت

تعلن شركة نت ستريم لتكنولوجيا المعلومات عن حاجتها لشغل وظيفة مسوق ميداني للعمل بالشركة براتب ثابت بالاضافة الى عمولة على الاشتراكات ويجدد شهريا حسب رغبة الشركة



شروط التقدم للوظيفة :

1- أن يكون عمر المتقدم فوق 20 عاما وأقل من 30 سنة

2- أن يكون متفرغ تماما للعمل

3- أن يتحمل ضعط العمل

4- إمكانية الانتقال والتنقل في مناطق قطاع غزة كافة بما يخدم مصلحة العمل

5- لا يشترط أن يكون معه شهادة جامعة بكالوريوس او دبلوم المهم أن يكون لديه الرغبة بالعمل ولديه القدرة على الابداع بالعمل



المهام الوظيفة للعمل

1- العمل سيكون ميدانيا فقط .

2- يبدا دوام الموظف من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءا كل يوم ماعدا الجمعة اجازة رسمية .

3- تسويق وبيع منتجات وخدمات وحملات وعروض شركة نت ستريم لمن يرغب ان يستفيد منها .

4- القدرة على الإقناع .

5- القدرة على العمل ضمن فريق.

6- إمكانية تحمل ضغط



على من يجد في نفسه الكفاءة والجدارة والقدرة على العمل ويرغب بالتقدم لشغل هذه الوظيفة يرجى ارفاق السيرة الذاتية باللغة العربية مع ارفاق صورة شخصية بالسيرة الذاتية

اخر موعد للتسجيل للوظيفة هو يوم الجمعة الموافق 11/02/2022 الساعة 12 ليلا .

رابط التسجيل:

https://bit.ly/3vTwHTB