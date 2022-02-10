الطقس: أجواء ماطرة وشديدة البرودة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثر فلسطين بالمنخفض الجوي اليوم الخميس، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وشديد البرودة حيث يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها الى 60 كم / ساعة والبحر مائجا.

وهذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وشديد البرودة وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار، الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر مائجا.

والجمعة: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وشديد البرودة الى بارد ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد أن يكون الجو يوم السبت صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم الأحد صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال المنخفض الجوي من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.

المصدر / فلسطين أون لاين