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حماس تشارك في حفل اليوم الوطني لإيران بالدوحة

09 فبراير 2022 . الساعة 22:17 بتوقيت القدس
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جانب من مشاركة حماس بحفل اليومي الوطني لإيران

شارك وفد من حركة حماس، برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي، في حفل الاستقبال الذي نظمته، مساء اليوم، سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة القطرية الدوحة، بمناسبة اليوم الوطني لإيران.

وضمّ وفد حماس خالد مشعل رئيس الحركة في الخارج، وموسى أبو مرزوق وعزّت الرّشق وحسام بدران، أعضاء المكتب السياسي للحركة.

وكان في استقبال الوفد، سفير إيران في دولة قطر، حميد رضا دهقاني.

وعبّر وفد الحركة عن خالص التهنئة للجمهورية الإسلامية بهذه المناسبة، متمنياً لها دوام التقدّم والازدهار.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #إيران #الدوحة

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