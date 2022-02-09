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الدفاع المدني يحذر المواطنين من المنخفض الجوي القادم

09 فبراير 2022 . الساعة 20:53 بتوقيت القدس
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حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، مساء اليوم، المواطنين من تأثيرات المنخفض الجوي القطبي المتوقع وصوله الأراضي الفلسطينية، الليلة، ودعتهم لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لسلامتهم.

ودعا الناطق باسم الدفاع المدني الرائد محمود بصل، المواطنين لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لسلامتهم وسلامة ممتلكاتهم من تأثير المنخفض الجوي القطبي.

وأكد بصل، في بيان صحفي، ضرورة التزام المواطنين بالتوجيهات التي تصدر عن الدفاع المدني عبر منصاته الإعلامية المختلفة.

ووفقاً لتوقعات الأرصاد الجوية الفلسطينية، ستتأثر الأجواء من مساء اليوم وحتى الجمعة بمنخفض جوي قطبي، مصحوب بسقوط الأمطار وهبوب الرياح.

ودعا بصل المواطنين إلى الاتصال على رقم الطوارئ (102) في حال مواجهة أي خطر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #منخفض جوي #الدفاع المدني

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