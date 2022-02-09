خلال ساعات.. سلسلة عمليات إطلاق نار تجاه الاحتلال في جنين

نفذ مقاومون فلسطينيون، منذ صباح اليوم، سلسلة عمليات إطلاق تجاه حواجز قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة من محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في جنين، أن مقاومين أطلقوا، مساء اليوم، النار على قوات الاحتلال قرب الجدار الفاصل في قرية العرقة غرب جنين.

وذكرت المصادر، أن المقاومين، استهدفوا ظهر اليوم قوة من جيش الاحتلال على حاجز الجلمة شمال المدينة.

وأغلقت قوات الاحتلال حاجز الجلمة شمال جنين الذي يفصل المدينة عن الأراضي المحتلة عام 48 بعد إطلاق النار من مقاومين عليه.

وكان بيان مشترك لسرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى أعلنا تبنيهما استهداف دورية عسكرية لجيش الاحتلال في بلدة السيلة الحارثية بجنين عصر اليوم بوابل من الرصاص.

كما أعلن الفصيلان المسلحان "استهداف قوة للجيش على حاجز الجلمة وتحقيق إصابات مباشرة، والانسحاب من المكان".

وأمس، اغتال الاحتلال ثلاثة مقاومين في نابلس بدعوى القضاء على عمليات إطلاق النار تجاهه.

وبحسب التقرير السنوي الصادر عن المكتب الإعلامي لحركة "حماس" بالضفة الغربية؛ فقد ضاعفت المقاومة خلال 2021 من عملياتها المؤثرة، في الضفة الغربية والقدس، ونوّعت من أساليبها في مواجهة الاحتلال والمستوطنين.

ووفق التقرير، بلغ عدد العمليات المؤثرة 441 عملية، مقابل نحو مئة عملية في عام 2020، وبلغ مجمل عمليات المقاومة بما فيها المقاومة الشعبية 10850 عملية بما يمثل ضعفها عام 2020.

المصدر / فلسطين أون لاين