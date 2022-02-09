فصائل المقاومة تدعو إلى التكاتف والتوحد لمواجهة الاحتلال

دعت فصائل المقاومة، اليوم الأربعاء، أبناء الشعب الفلسطيني وقواه المختلفة إلى مزيد من التكاتف والتوحد في مواجهة الاحتلال وجرائمه.

كما حثت الفصائل عقب اجتماع طارئ عقد على مستوى قيادي اليوم، إلى مزيد من العمل والضغط لإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني في إطار وطني جامع يضم الجميع ولا يستثني أحداً.

وقد اتفق المجتمعون على تفعيل ومأسسة إطار "فصائل المقاومة"؛ ليستمر في أداء دوره الوطني بشكل أكبر خدمة لشعبنا وقضيتنا الوطنية، جنباً إلى جنب مع فصائل شعبنا كافة.

يشار إلى أن الاجتماع عقد بمشاركة عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وأمين عام لجان المقاومة، أيمن الششنية، ولؤي القريوتي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية القيادة العامة ومسؤولها في قطاع غزة، وخالد أبو هلال أمين عام حركة الأحرار، وأسعد أبو شريعة أمين عام حركة المجاهدين، ومحي الدين أبو دقة مسؤول منظمة الصاعقة في قطاع غزة، وزكريا دغمش أمين عام حركة المقاومة الشعبية.

المصدر / فلسطين أون لاين