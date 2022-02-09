النواب الأردني يثمن قرار الاتحاد الأفريقي تعليق صفة مراقب لـ (إسرائيل)

ثمن مجلس النواب قرار الاتحاد الأفريقي تعليق منح صفة مراقب لـ (إسرائيل)، وذلك خلال قمة الاتحاد التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الأحد الماضي.

واعتبر بيان للمجلس اليوم الأربعاء، أن موقف الجزائر وعدد من الدول الافريقية الصديقة يدل على مركزية القضية الفلسطينية، بوصفها قضية عادلة لشعب يعاني من الاحتلال والفصل العنصري.

ودعا المجلس المنظمات الدولية والإقليمية إلى الالتزام بالمبادئ الإنسانية ومبادئ القانون الدولي وقرار الشرعية الدولية التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على ترابه الوطني وعاصمته القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين