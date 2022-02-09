فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

فصائل المقاومة تدعو إلى التكاتف والتوحد لمواجهة الاحتلال

هنية يعزي عوائل شهداء جبل النار ويشيد ببطولاتهم

قوات إسرائيلية تقتحم "عوفر" وتعتدي على الأسرى

حماس ترحب بالمبادرة الوطنية لـ"رأب الصدع" بين عائلات الخليل

إصابة سبعة شبان خلال مواجهات مع الاحتلال شمالي البيرة

تشييع رسمي وشعبي بغزة للقيادي الوطني "الظاظا"

مشعل يهاتف عوائل شهداء نابلس ويحيي بطولاتهم

"حماس" بالخليل تدعو لنبذ الخلافات وقطع الطريق على الاحتلال

النواب الأردني يثمن قرار الاتحاد الأفريقي تعليق صفة مراقب لـ (إسرائيل)

طلبة من الكتلة الإسلامية بـ"بيرزيت" يدخلون إضرابًا عن الطعام

إعلان تيك توك داخلي

إصابة سبعة شبان خلال مواجهات مع الاحتلال شمالي البيرة

09 فبراير 2022 . الساعة 18:24 بتوقيت القدس
...
جانب من المواجهات في الضفة الغربية (مواقع التواصل)

أصيب سبعة شبان خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وسط الضفة الغربية، مساء اليوم الأربعاء.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها تعاملت مع سبع إصابات، منها إصابة واحدة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وست إصابات بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع.
وأطلق جنود الاحتلال المتواجدون على الحاجز العسكري في محيط مستوطنة "بيت إيل"، الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب الشبان، في أعقاب وصول مسيرة جابت شوارع مدينة رام الله منددة بجريمة اغتيال ثلاثة شبان في مدينة نابلس أمس.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#قوات الاحتلال #إصابات #مواجهات #البيرة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة