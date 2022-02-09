إصابة سبعة شبان خلال مواجهات مع الاحتلال شمالي البيرة

أصيب سبعة شبان خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وسط الضفة الغربية، مساء اليوم الأربعاء.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها تعاملت مع سبع إصابات، منها إصابة واحدة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وست إصابات بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وأطلق جنود الاحتلال المتواجدون على الحاجز العسكري في محيط مستوطنة "بيت إيل"، الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب الشبان، في أعقاب وصول مسيرة جابت شوارع مدينة رام الله منددة بجريمة اغتيال ثلاثة شبان في مدينة نابلس أمس.

المصدر / فلسطين أون لاين