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هنية يعزي عوائل شهداء جبل النار ويشيد ببطولاتهم

09 فبراير 2022 . الساعة 17:37 بتوقيت القدس
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هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عوائل شهداء جبل النار الثلاثة الأبطال الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في عملية اغتيال غادرة في مدينة نابلس ظهر أمس الثلاثاء.

وقدّم رئيس الحركة التعازي والمواساة لذوي شهداء كتائب شهداء الأقصى أشرف المبسلط، وأدهم مبروكة، ومحمد الدخيل، موجهًا التحية لأهل مدينة نابلس الباسلة التي سطرت صفحات مجد وخلود عبر كل محطات المواجهة مع الاحتلال، ولكتائب شهداء الأقصى القابضين على الزناد في الضفة جنبًا إلى جنب مع كتائب القسام وسرايا القدس وجميع قوى المقاومة المباركة.

وندد هنية بهذه الجريمة الغادرة التي نفذها الاحتلال، مشددًا على أن سياسة الاغتيالات سياسة فاشلة، ولا يمكن أن توقف المقاومة أو أن تردع المقاومين والمجاهدين من أبناء شعبنا الفلسطيني"، مؤكدًا تضامن حركة حماس مع عوائل الشهداء وأهلنا في نابلس.

وقال هنية: هذه دماء لن تضيع هدرًا ولا سدى، وحركة حماس وكل فصائل المقاومة الفلسطينية ترى بأن هذه أمانة في أعناقنا جميعًا، وهذه الدماء دعوة صريحة لمغادرة مربع التسوية الظالمة والتنسيق الأمني مع العدو"، سائلًا المولى عز وجل أن يرحم الشهداء ويسكنهم فسيح الجنان.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#حركة حماس #إسماعيل هنية #الضفة الغربية

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