فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس ترحب بالمبادرة الوطنية لـ"رأب الصدع" بين عائلات الخليل

مشعل يهاتف عوائل شهداء نابلس ويحيي بطولاتهم

"حماس" بالخليل تدعو لنبذ الخلافات وقطع الطريق على الاحتلال

تشييع رسمي وشعبي بغزة للقيادي الوطني "الظاظا"

طلبة من الكتلة الإسلامية بـ"بيرزيت" يدخلون إضرابًا عن الطعام

عائلة المعتقل السياسي بالضفة "عزام" تدين اختفاءه القسري

"الشيخ" يستجدي حماية دولية.. وأجهزة السلطة تتفرج!

الاحتلال يزعم اكتشاف محاولة أسرى الفرار من سجن "عوفر"

"الشباب والثقافة" تثمن منع الكويت عرض فيلم لممثلة "إسرائيلية"

نقابات العمال تنعى عاملين سقطا من علو بالدّاخل المحتل

إعلان تيك توك داخلي

حماس ترحب بالمبادرة الوطنية لـ"رأب الصدع" بين عائلات الخليل

09 فبراير 2022 . الساعة 14:58 بتوقيت القدس
...

رحب عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية " حماس " هارون ناصر الدين بوصول وفد من أهالي الداخل الفلسطيني المحتل برئاسة شيخ الأقصى الشيخ رائد صلاح لمدينة الخليل المحتلة، لرأب الصدع بين عائلات الخليل.

ووصف ناصر الدين في تصريح صحفي له، مبادرة أهالي لاداخل المحتل، بالمبادرة الوطنية الشجاعة.

وقال: "هذه مبادرة وطنية شجاعة لرأب الصدع بين عائلاتنا الكريمة التي دبت بينها خلافات في الآونة الأخيرة، وتسببت بأحداث مؤلمة، خاصة ونحن نعيش تحت وطأة الاحتلال الغاشم".

وثمّن ناصر الدين هذه المبادرة الكريمة داعيًا الجميع لإنجاحها، قائلاً: "أهل مدينتنا العظيمة، خليل الرحمن، محضن الأبطال وبلد الشهداء، ونؤكد على ألا يسمحوا للأيدي الخارجية وأصحاب الأجندات الخاصة، أن يعبثوا بأمن هذه المدينة التي تقف اليوم على مفترق طرق خطير، بعد أن كانت بلد الأمن والأمان".

وشدد على أنّ "وحدة الصف ووحدة كلمة أهلنا الكرام في الخليل هي ما يمكن أن يفوت الفرصة على المارقين الذين لا يريدون الخير لشعبنا".

وأكد أن "شعبنا يزخر بالرجال الأشداء الراشدين القادرين على السمو على الجراح، وتحويل هذه المحنة إلى منحة، حتى ينعم أهلنا وأطفالنا في بيوتهم بالأمن والأمان، وليعود لمدينتنا ألقها وزهوها، وتواصل دورها الوطني في مقارعة الاحتلال".

المصدر / فلسطين اون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#حماس #الخليل #عائلات الخليل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة