فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس ترحب بالمبادرة الوطنية لـ"رأب الصدع" بين عائلات الخليل

مشعل يهاتف عوائل شهداء نابلس ويحيي بطولاتهم

"حماس" بالخليل تدعو لنبذ الخلافات وقطع الطريق على الاحتلال

تشييع رسمي وشعبي بغزة للقيادي الوطني "الظاظا"

طلبة من الكتلة الإسلامية بـ"بيرزيت" يدخلون إضرابًا عن الطعام

عائلة المعتقل السياسي بالضفة "عزام" تدين اختفاءه القسري

"الشيخ" يستجدي حماية دولية.. وأجهزة السلطة تتفرج!

الاحتلال يزعم اكتشاف محاولة أسرى الفرار من سجن "عوفر"

"الشباب والثقافة" تثمن منع الكويت عرض فيلم لممثلة "إسرائيلية"

نقابات العمال تنعى عاملين سقطا من علو بالدّاخل المحتل

إعلان تيك توك داخلي

مشعل يهاتف عوائل شهداء نابلس ويحيي بطولاتهم

09 فبراير 2022 . الساعة 14:49 بتوقيت القدس
...
رئيس حركة " حماس " في إقليم الخارج  خالد مشعل

هاتف رئيس حركة المقاومة الإسلامية " حماس " في إقليم الخارج خالد مشعل عوائل شهداء مدينة نابلس، الذين استشهدوا يوم أمس الثلاثاء في عملية اغتيال جبانة نفذتها وحدة إرهابية تابعة لقوات الاحتلال.

وأكد مشعل خلال اتصاله بعائلات الشهداء: أشرف المبسلط، وأدهم مبروك، ومحمد الدخيل، اعتزاز حماس ببطولات الشهداء، أبطال جبل النار، الذين بثوا الرعب في نفوس جنود الاحتلال ومستوطنيه، مبيناً أنهم واجهوا العدو ووحداته الخاصة بصدور مفتوحة، وجهًا لوجه، حتى اللحظات الأخيرة من حياتهم.

وأوضح أن جريمة العدو الغادر باغتيال شهدائنا الأبرار لن تطفئ جذوة المقاومة المتقدة في الضفة الغربية، وأن صراعنا معه حافل بجرائمه الجبانة في الاغتيالات والتصفيات لقادتنا وأبطالنا، مؤكدًا أنها لم تفت في عضد المقاومة، التي واصلت طريقها، وسوف تواصله حتى تحرير أرضنا المحتلة.

وأشار مشعل إلى أنه كان يأمل أن يتم تأمين ظهور الشهداء فلسطينياً، وحمايتهم من أي غدر احتلالي متوقع، لاسيما وأن جريمة الاغتيال وقعت في قلب مدينة نابلس جبل النار، وفي وضح النهار.

وأكد مشعل مواصلة درب الشهداء الأبطال، ودعم مسيرة المقاومة، وإسنادها بكل السبل والإمكانات القائمة، لتحقيق تطلعاتنا الوطنية بالتحرير والعودة.

 
المصدر / فلسطين اون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#حماس #شهداء نابلس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة