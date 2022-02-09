مشعل يهاتف عوائل شهداء نابلس ويحيي بطولاتهم

هاتف رئيس حركة المقاومة الإسلامية " حماس " في إقليم الخارج خالد مشعل عوائل شهداء مدينة نابلس، الذين استشهدوا يوم أمس الثلاثاء في عملية اغتيال جبانة نفذتها وحدة إرهابية تابعة لقوات الاحتلال.

وأكد مشعل خلال اتصاله بعائلات الشهداء: أشرف المبسلط، وأدهم مبروك، ومحمد الدخيل، اعتزاز حماس ببطولات الشهداء، أبطال جبل النار، الذين بثوا الرعب في نفوس جنود الاحتلال ومستوطنيه، مبيناً أنهم واجهوا العدو ووحداته الخاصة بصدور مفتوحة، وجهًا لوجه، حتى اللحظات الأخيرة من حياتهم.

وأوضح أن جريمة العدو الغادر باغتيال شهدائنا الأبرار لن تطفئ جذوة المقاومة المتقدة في الضفة الغربية، وأن صراعنا معه حافل بجرائمه الجبانة في الاغتيالات والتصفيات لقادتنا وأبطالنا، مؤكدًا أنها لم تفت في عضد المقاومة، التي واصلت طريقها، وسوف تواصله حتى تحرير أرضنا المحتلة.

وأشار مشعل إلى أنه كان يأمل أن يتم تأمين ظهور الشهداء فلسطينياً، وحمايتهم من أي غدر احتلالي متوقع، لاسيما وأن جريمة الاغتيال وقعت في قلب مدينة نابلس جبل النار، وفي وضح النهار.

وأكد مشعل مواصلة درب الشهداء الأبطال، ودعم مسيرة المقاومة، وإسنادها بكل السبل والإمكانات القائمة، لتحقيق تطلعاتنا الوطنية بالتحرير والعودة.

المصدر / فلسطين اون لاين