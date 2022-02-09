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"حماس" بالخليل تدعو لنبذ الخلافات وقطع الطريق على الاحتلال

09 فبراير 2022 . الساعة 14:22 بتوقيت القدس
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دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في محافظة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، الأهالي والعشائر الكرام في المحافظة، إلى رص الصفوف، وتوحيد الجهود، للحفاظ على السلم الأهلي، وقطع الطريق على الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى إلى إشعال نار الفتنة الداخلية، وبث الفرقة بين أبناء شعبنا.

وقالت الحركة في بيان صحفي، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الأربعاء: إن خليل الرحمن ستبقى كما كانت دومًا نموذجًا للوحدة والتآخي، ونبذ الخلافات"، معبرة عن حزنها وأسفها لما شهدته المدينة مؤخرا من أحداث مؤسفة.

وأكدت حركة حماس ترحيبها بالمبادرات الخيرة الهادفة لتهدئة الأوضاع، وعلى رأسها مبادرة شيخ الأقصى الشيخ رائد صلاح وإخونه الكرام من الداخل المحتل.

وتابعت: "إن الخليل محضن الأبطال والشهداء، ومنبع الجود والحكمة الأصيلة، مدعوة أكثر من أي وقت مضى لنبذ الخلافات، وتمتين الصف، وتصويب البوصلة نحو الاحتلال الصهيوني، الذي يحيك للخليل وكل فلسطين مكائد خطيرة، تهدف إلى ترحيل أبناء شعبنا ومصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات."

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الخليل #شجارات

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