تشييع رسمي وشعبي بغزة للقيادي الوطني "الظاظا"

متابعة/ فلسطين أون لاين:

شيعت جماهير شعبنا، في موكب جنائزي، مهيب، القائد الوطني زياد الظاظا، والذي وافته المنية فجر اليوم إثر مضاعفات فيروس كورونا.

وشارك في تشييع القيادي "الظاظا"، إلى جانب أبناء شعبنا، رئيس حركة "حماس"، بغزة، يحيى السنوار، ورئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، ولفيف من أعضاء المكتب السياسي للحركة، وقيادتها، وعناصرها، وقيادات فلسطينية.

وفي وقت سابق، نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى أبناء الشعب الفلسطيني، والأمة العربية والإسلامية، القائد الوطني المجاهد المهندس "الظاظا" نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، وعضو المكتب السياسي السابق للحركة.

وقالت الحركة في بيان النّعي، اليوم الأربعاء: "إنّ الظاظا رحل إلى جوار ربه عن عمر يناهز 66 عامًا بعد إصابته بفيروس كورونا، بعد رحلة حافلة بالعطاء، تشرّف فيها بخدمة دينه وقضيته وشعبه منذ انضمامه في ريعان شبابه لحركة المقاومة الإسلامية حماس التي كان فيها مجاهدًا وقائدًا من الرعيل الأول".

























