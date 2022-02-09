فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس ترحب بالمبادرة الوطنية لـ"رأب الصدع" بين عائلات الخليل

مشعل يهاتف عوائل شهداء نابلس ويحيي بطولاتهم

"حماس" بالخليل تدعو لنبذ الخلافات وقطع الطريق على الاحتلال

تشييع رسمي وشعبي بغزة للقيادي الوطني "الظاظا"

طلبة من الكتلة الإسلامية بـ"بيرزيت" يدخلون إضرابًا عن الطعام

عائلة المعتقل السياسي بالضفة "عزام" تدين اختفاءه القسري

"الشيخ" يستجدي حماية دولية.. وأجهزة السلطة تتفرج!

الاحتلال يزعم اكتشاف محاولة أسرى الفرار من سجن "عوفر"

"الشباب والثقافة" تثمن منع الكويت عرض فيلم لممثلة "إسرائيلية"

نقابات العمال تنعى عاملين سقطا من علو بالدّاخل المحتل

إعلان تيك توك داخلي

بالصور تشييع رسمي وشعبي بغزة للقيادي الوطني "الظاظا"

09 فبراير 2022 . الساعة 13:20 بتوقيت القدس
...
جانب من عملية تشييع القائد الوطني زياد الظاظا (تصوير: رمضان الأغا)
متابعة/ فلسطين أون لاين:

شيعت جماهير شعبنا، في موكب جنائزي، مهيب، القائد الوطني زياد الظاظا، والذي وافته المنية فجر اليوم إثر مضاعفات فيروس كورونا.

وشارك في تشييع القيادي "الظاظا"، إلى جانب أبناء شعبنا، رئيس حركة "حماس"، بغزة، يحيى السنوار، ورئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، ولفيف من أعضاء المكتب السياسي للحركة، وقيادتها، وعناصرها، وقيادات فلسطينية.

وفي وقت سابق، نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى أبناء الشعب الفلسطيني، والأمة العربية والإسلامية، القائد الوطني المجاهد المهندس "الظاظا" نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، وعضو المكتب السياسي السابق للحركة.

وقالت الحركة في بيان النّعي، اليوم الأربعاء: "إنّ الظاظا رحل إلى جوار ربه عن عمر يناهز 66 عامًا بعد إصابته بفيروس كورونا، بعد رحلة حافلة بالعطاء، تشرّف فيها بخدمة دينه وقضيته وشعبه منذ انضمامه في ريعان شبابه لحركة المقاومة الإسلامية حماس التي كان فيها مجاهدًا وقائدًا من الرعيل الأول".

C08A1392.jpg


C08A1335.jpg


C08A1139.jpg


C08A1105.jpg


C08A1049.jpg


C08A1035.jpg


C08A1008.jpg
 

إعلان فيسبوك داخلي
#تشييع #حماس #الظاظا #زياد الظاظا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة