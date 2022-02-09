الاحتلال يزعم اكتشاف محاولة أسرى الفرار من سجن "عوفر"

زعم وزير بحكومة الاحتلال، محاولة أسرى فلسطينيين، "الفرار" من سجن "عوفر" الإسرائيلي، قرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن وزير الأمن الداخلي للاحتلال، عومر بارليف، قوله: إنّ "المعتقلين الفلسطينيين حاولوا الفرار من سجن عوفر، كما جرى في سجن جلبوع، من خلال حفر نفق".

وأضاف أن "السجانين الإسرائيليين أفشلوا محاولة الفرار"، دون كشف المزيد من التفاصيل أو توضيح توقيت محاولة الفرار، أو عدد المعتقلين.

ومن جهتها، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأربعاء، عن مصدر أمني لم تسمه، قوله: إنه "تم يوم الإثنين العثور على وثيقة مكتوبة بخط اليد في خزانة، بسجن عوفر، تُفصّل خطة هروب سجناء وتتضمن حفر أنفاق"، وفق زعمها.

وأضافت أن "الوثيقة عثر عليها في خزانة أسير يتبع لحركة حماس، وتضمنت خريطة مفصلة ودقيقة"، دون معلومات إضافية.

وكان 6 أسرى فلسطينيين نجحوا في أيلول/سبتمبر الماضي، بالفرار من سجن "جلبوع"، شمالي الأراضي المحتلة، بعد حفر نفق إلى خارج السجن، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقالهم بعد عدة أسابيع.

وبحسب مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى، بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4600، حتى نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين