نقابات العمال تنعى عاملين سقطا من علو بالداخل المحتل

نعى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة العاملين غازي أبو سبيتان وأحمد زياد الصياد واللذان توفيا جراء سقوطهما من علو شاهق في موقع عمل في الداخل الفلسطيني المحتل.

وقال رئيس الاتحاد العام سامي العمصي في بيان صحفي، "إننا وبمزيد من الألم نواسي عائلتي العاملين، ونعتبرهما شهداء لقمة العيش الذين ينضمون لقائمة طويلة من شهداء الحركة العمالية في فلسطين".

وأضاف، بأن الحركة العمالية الفلسطينية تودع اليوم ببالغ الحزن والأسى عاملين خرجا للبحث عن قوتِ يومهم، لكنهم وقعوا ضحية للإهمال الذين يمارسه أرباب العمل الإسرائيليون بعدم توفير أدنى مقومات السلامة المهنية في العمل".

وأفاد بوفاة 9 عمال منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، في حين بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء عام 2021 نحو 66 عاملا، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

وبحسب العمصي، شهد عام 2020 وفاة 47 عاملا في حوادث العمل بورشات البناء، ومثلهم عام 2019م، إضافة لوفاة 39 عاملا في 2018م.

وقال، إن منظمة العمل الإسرائيلية "الهستدروت" تتواطأ وتمارسُ عنصرية فاضحة، تخالف كل قوانين العمل الدولية، بحيث تعطي امتيازات للعامل الإسرائيلي وتحرم العمال الفلسطينيين من مكافأة نهاية الخدمة، وباقي الحقوق العمالية.

ولفت إلى أن "الهستدروت" تغض الطرف عن الجرائم التي يرتكبها المقاولون الإسرائيليون بحق العمال الفلسطينيين وهذا جزء من سياسة عامة تمارسها حكومة الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وطالب منظمة العمل الدولية بفتح تحقيق مستقل في هذه الجرائم، والكشف عن المتورطين في استمرار نزيف دم العامل الفلسطيني، داعيا وزارة العمل برام الله إلى التحلي بالمسؤولية ومناصرة قضايا العمال ورفع دعاوى قضائية ضد جرائم الاحتلال، جراء تصاعد حوادث العمل وازدياد أعداد الضحايا والإصابات في ورشات العمل وخاصة في فرغ البناء.

المصدر / فلسطين أون لاين