"حماس" تنعى القائد الوطني زياد الظاظا

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى أبناء الشعب الفلسطيني، والأمة العربية والإسلامية، القائد الوطني المجاهد المهندس زياد شكري الظاظا نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، وعضو المكتب السياسي السابق للحركة.

وقالت الحركة في بيان النّعي، اليوم الأربعاء: "إنّ الظاظا رحل إلى جوار ربه عن عمر يناهز 66 عامًا بعد إصابته بفيروس كورونا، بعد رحلة حافلة بالعطاء، تشرّف فيها بخدمة دينه وقضيته وشعبه منذ انضمامه في ريعان شبابه لحركة المقاومة الإسلامية حماس التي كان فيها مجاهدًا وقائدًا من الرعيل الأول".

وأوضحت الحركة أنّ "القائد الراحل أبو شكري تولّى العديد من المواقع القيادية الوطنية والاجتماعية والحركية والحكومية المهمة، حيث عمل مديرًا للمشروعات الهندسية بوكالة الغوث، ورئيس تجمُّع المؤسسات الخيرية بقطاع غزة، ورئيس تجمُّع النقابات الفلسطينية بقطاع غزة، وكان لجهوده الأثر الكبير في نقابة المهندسين، وتطوير منظومة العمل النقابي عامة".

وأشار بيان النّعي إلى أنّ الفقيد "تولّى قيادة حركة حماس في منطقة غرب غزة، وعضوا للمكتب السياسي للحركة، وشغل منصب وزير النقل والمواصلات في الحكومة الفلسطينية العاشرة ثم وزير الاقتصاد الوطني في حكومة الوحدة الوطنية ثم نائبًا لرئيس الوزراء الفلسطيني، ورئيس أول لجنة لمتابعة العمل الحكومي في قطاع غزة".

وأكدت أنه بوفاة القائد أبو شكري فإن فلسطين فقدت علمًا من أعلامها المخلصين الذي سخّر حياته لخدمة شعبه ووطنه.

وتقدمت الحركة من أبنائه وإخوانه وعائلته وعموم آل الظاظا الكرام وأبناء شعبنا في الوطن والشتات بأحر آيات التعازي والمواساة.

المصدر / فلسطين أون لاين