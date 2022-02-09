غزة: 4 حالات وفاة و2647 إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنها أجرت 6592 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن تسجيل 2647 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وبينت أنها تم سجلت 700 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 227539 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 32737 حالة، وإجمالي المتعافين 193003 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1799 وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 214 حالة، من بينها 111 حالات خطيرة وحرجة.

ونبهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 601792 شخص.

المصدر / فلسطين أون لاين