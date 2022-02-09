وظائف شاغرة في الكلية الجامعية

إعلان توظيف صادر عن الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بمدينة غزة تعلن فيه عن عدد من فرص العمل الشاغرة وذلك على النحو التالي :
أولاً : وظيفة مدرب عملي تمريض/ اوائل الطلبة وذلك ضمن الشروط التالية :
1- بكالوريوس تمريض
2- معدل تراكمي 90% فاعلى
3- خريج برنامج بكالوريوس التمريض بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية
4- ينتهى التسجيل لهذه الوظيفة بتاريخ 13/02/2022
ثانياً: وظيفة مدرب تكييف وذلك ضمن الشروط التالية :
- حاصل على دبلوم متوسط في مجال التكييف على الأقل، أو أي تخصص ذو علاقة.
- خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال تركيب وصيانة أنظمة التكييف.
- لديه خبرة في أساليب التدريب وادارة المحاضرة.
- قام بالتدريب في مجال التكييف مدة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات.
- يفضل من لديه معرفة جيدة بالحاسوب وبرامج الأوفس.
- يفضل من لديه معرفة باللغة الإنجليزية.
- ينتهى التسجيل لهذه الوظيفة بتاريخ 13/02/2022
ثالثاً: وظيفة مدرب صيانة أنظمة طاقة شمسية وعواكس كهربائية وذلك ضمن الشروط التالية :
- حاصل على دبلوم متوسط بالحد الأدنى اختصاص صيانة الأجهزة الالكترونية أو ما يعادلها من جامعة أو كلية معترف بها.
- خبرة لا تقل عن عامين في صيانة العواكس الشمسية (الإنفيرتر الشمسي) بمختلف أنواعها.
- يفضل فيمن لديه خبرة في صيانة أنظمة الطاقة الشمسية.
- حاصل على دروة تدريبية بما لا يقل عن 50 ساعة في صيانة العواكس وأنظمة الطاقة الشمسية.
- القدرة على التدريب في مجال صيانة أجهزة الطاقة الشمسية (العواكس الشمسية).
- القدرة على التدريب في مجال صيانة أجهزة مخزنات الطاقة UPS.
- القدرة على التدريب في مجال صيانة وحدات التغذية Power Supply.
- القدرة على التدريب في محال صيانة أنظمة الطاقة الشمسية.
- ينتهى التسجيل لهذه الوظيفة بتاريخ 13/02/2022
رابعاً : وظيفة مدرس تصوير وإخراج وذلك ضمن الشروط التالية :
- حاصل على بكالوريوس أو ماجستير في أحد تخصصات الوسائط المتعددة أو الإعلام أو تخصص ذو علاقة.
- معرفة جيدة في التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني وكتابة السيناريو والإخراج.
- أن يكون لديه أعمال فنية مميزة وعنده مهارات إبداعية في التصوير والإخراج.
- يفضل أن يكون لديه معدات التصوير ومعرفة ببرامج المونتاج ومؤثرات الفيديو.
- يفضل أن يكون لديه خبرة في مجال التدريس أو التدريب والعمل الحر Freelancing.
- ينتهى التسجيل لهذه الوظيفة بتاريخ 13/02/2022
خامساً : وظيفة مصمم جرافيك لمدة عام وذلك ضمن الشروط التالية :
المؤهلات:
- أن يكون حاصلاً على شهادة دبلوم متوسط أو البكالوريوس بتقدير لا يقل عن جيد جدا في الوسائط المتعددة.
- مهارات متقدمة في مجال التصميم ومتقن لمختلف البرامج ذات العلاقة. (كوريل درو، اليستريتور)
- خبرة لا تقل عن سنة في مجال العمل.
- يتمتع بالقدرة على إدارة الوقت ويحسن استغلال أوقات العمل.
- لديه إلمام بمهام الوظيفة ويلتزم بالتعليمات والإجراءات وتنفيذها.
- يتمتع بالسرعة والكفاءة والدقة في إنجاز المهام.
- يجتهد ويتفاعل مع ضغط العمل وحالات الطوارئ.
- التمتع بسعة الصدر والقدرة على تفهم واستيعاب الآخرين.
- المبادرة في العمل وعدم الحاجة إلى انتظار التوجيهات.
المهام الرئيسية للوظيفة:
- تصميم كافة منشورات ودوريات وإصدارات الكلية.
- تجهيز كافة أعمال التصميم المطبوعة من دعوات ومطويات وشهادات وباجات.
- تصميم وإنتاج المحتوى الرقمي بكافة أشكاله وأنواعه.
- وتصميم وإخراج كافة المطبوعات والاصدارات اللازمة وفق حاجة الكلية والاقسام المختلفة.
- تجهيز كافة اعمال التصميم الخاصة باليافطات الجلدية والقماشية الداخلية والخارجية ومتابعة تركيبها في الأماكن المحددة.
- تصميم الإعلانات والاعمال الترويجية الخاصة بالكلية ومتابعة تنفيذها ونشرها وطباعتها.
- تصميم الدروع والهدايا التكريمية والاختام والشعارات وغيرها ومتابعة تنفيذها.
- تجهيز وتنفيذ كافة التصاميم الخاصة باللوحات البلاستيكية والنحاسية.
- المساهمة بشكل مستمر في وضع الأفكار الإبداعية في مجال التصميم والمونتاج وتنفيذها.
- ينتهى التسجيل لوظيفة مصمم جرافيك بتاريخ 15/2/2022 .
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظائف السابقة من خلال بوابة الوظائف التابعة للكلية عبر الرابط التالي :
https://career.ucas.edu.ps/default.aspx
- التقدم للطلبات عبر بوابة الوظائف حتى التاريخ المحدد لكل وظيفة