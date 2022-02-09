وظائف شاغرة في الكلية الجامعية

إعلان توظيف صادر عن الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بمدينة غزة تعلن فيه عن عدد من فرص العمل الشاغرة وذلك على النحو التالي :

أولاً : وظيفة مدرب عملي تمريض/ اوائل الطلبة وذلك ضمن الشروط التالية :

1- بكالوريوس تمريض

2- معدل تراكمي 90% فاعلى

3- خريج برنامج بكالوريوس التمريض بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

4- ينتهى التسجيل لهذه الوظيفة بتاريخ 13/02/2022

ثانياً: وظيفة مدرب تكييف وذلك ضمن الشروط التالية :

- حاصل على دبلوم متوسط في مجال التكييف على الأقل، أو أي تخصص ذو علاقة.

- خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال تركيب وصيانة أنظمة التكييف.

- لديه خبرة في أساليب التدريب وادارة المحاضرة.

- قام بالتدريب في مجال التكييف مدة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات.

- يفضل من لديه معرفة جيدة بالحاسوب وبرامج الأوفس.

- يفضل من لديه معرفة باللغة الإنجليزية.

- ينتهى التسجيل لهذه الوظيفة بتاريخ 13/02/2022

ثالثاً: وظيفة مدرب صيانة أنظمة طاقة شمسية وعواكس كهربائية وذلك ضمن الشروط التالية :

- حاصل على دبلوم متوسط بالحد الأدنى اختصاص صيانة الأجهزة الالكترونية أو ما يعادلها من جامعة أو كلية معترف بها.

- خبرة لا تقل عن عامين في صيانة العواكس الشمسية (الإنفيرتر الشمسي) بمختلف أنواعها.

- يفضل فيمن لديه خبرة في صيانة أنظمة الطاقة الشمسية.

- حاصل على دروة تدريبية بما لا يقل عن 50 ساعة في صيانة العواكس وأنظمة الطاقة الشمسية.

- القدرة على التدريب في مجال صيانة أجهزة الطاقة الشمسية (العواكس الشمسية).

- القدرة على التدريب في مجال صيانة أجهزة مخزنات الطاقة UPS.

- القدرة على التدريب في مجال صيانة وحدات التغذية Power Supply.

- القدرة على التدريب في محال صيانة أنظمة الطاقة الشمسية.

- ينتهى التسجيل لهذه الوظيفة بتاريخ 13/02/2022

رابعاً : وظيفة مدرس تصوير وإخراج وذلك ضمن الشروط التالية :

- حاصل على بكالوريوس أو ماجستير في أحد تخصصات الوسائط المتعددة أو الإعلام أو تخصص ذو علاقة.

- معرفة جيدة في التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني وكتابة السيناريو والإخراج.

- أن يكون لديه أعمال فنية مميزة وعنده مهارات إبداعية في التصوير والإخراج.

- يفضل أن يكون لديه معدات التصوير ومعرفة ببرامج المونتاج ومؤثرات الفيديو.

- يفضل أن يكون لديه خبرة في مجال التدريس أو التدريب والعمل الحر Freelancing.

- ينتهى التسجيل لهذه الوظيفة بتاريخ 13/02/2022

خامساً : وظيفة مصمم جرافيك لمدة عام وذلك ضمن الشروط التالية :

المؤهلات:

- أن يكون حاصلاً على شهادة دبلوم متوسط أو البكالوريوس بتقدير لا يقل عن جيد جدا في الوسائط المتعددة.

- مهارات متقدمة في مجال التصميم ومتقن لمختلف البرامج ذات العلاقة. (كوريل درو، اليستريتور)

- خبرة لا تقل عن سنة في مجال العمل.

- يتمتع بالقدرة على إدارة الوقت ويحسن استغلال أوقات العمل.

- لديه إلمام بمهام الوظيفة ويلتزم بالتعليمات والإجراءات وتنفيذها.

- يتمتع بالسرعة والكفاءة والدقة في إنجاز المهام.

- يجتهد ويتفاعل مع ضغط العمل وحالات الطوارئ.

- التمتع بسعة الصدر والقدرة على تفهم واستيعاب الآخرين.

- المبادرة في العمل وعدم الحاجة إلى انتظار التوجيهات.

المهام الرئيسية للوظيفة:

- تصميم كافة منشورات ودوريات وإصدارات الكلية.

- تجهيز كافة أعمال التصميم المطبوعة من دعوات ومطويات وشهادات وباجات.

- تصميم وإنتاج المحتوى الرقمي بكافة أشكاله وأنواعه.

- وتصميم وإخراج كافة المطبوعات والاصدارات اللازمة وفق حاجة الكلية والاقسام المختلفة.

- تجهيز كافة اعمال التصميم الخاصة باليافطات الجلدية والقماشية الداخلية والخارجية ومتابعة تركيبها في الأماكن المحددة.

- تصميم الإعلانات والاعمال الترويجية الخاصة بالكلية ومتابعة تنفيذها ونشرها وطباعتها.

- تصميم الدروع والهدايا التكريمية والاختام والشعارات وغيرها ومتابعة تنفيذها.

- تجهيز وتنفيذ كافة التصاميم الخاصة باللوحات البلاستيكية والنحاسية.

- المساهمة بشكل مستمر في وضع الأفكار الإبداعية في مجال التصميم والمونتاج وتنفيذها.

- ينتهى التسجيل لوظيفة مصمم جرافيك بتاريخ 15/2/2022 .

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظائف السابقة من خلال بوابة الوظائف التابعة للكلية عبر الرابط التالي :

https://career.ucas.edu.ps/default.aspx

- التقدم للطلبات عبر بوابة الوظائف حتى التاريخ المحدد لكل وظيفة