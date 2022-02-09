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الإعلام الحكومي ينعى القائد الوطني زياد الظاظا

09 فبراير 2022 . الساعة 10:24 بتوقيت القدس
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القائد الوطني المهندس زياد الظاظا

نعى المكتب الإعلامي الحكومي القائد الوطني المهندس زياد الظاظا من مدينة غزة، والذي وافته المنية فجر اليوم الأربعاء عن عمر 66 عاماً متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وأكد المكتب في بيان النعي، أن الفقيد الظاظا شكل نموذجاً في التضحية والعطاء في خدمة شعبنا الفلسطيني في مجالات عديدة طوال حياته، وكان صاحب سيرة عطرة يشهد له بها الجميع.

وذكر أن الراحل الظاظا شغل منصب وزير النقل والمواصلات في الحكومة العاشرة برئاسة رئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية عام 2006، ومنصب وزير الاقتصاد الوطني ضمن حكومة إسماعيل هنية الثانية 2007، ثم شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#فيروس كورونا #زياد الظاظا

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