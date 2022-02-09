إضراب في الضفة الغربية حداداً على أرواح شهداء نابلس

عم إضراب شامل عدة مدن في الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، حداداً على أرواح شهداء نابلس الذين اغتالتهم قوة خاصة تتبع الاحتلال الإسرائيلي، ظهر أمس الثلاثاء، وذلك بعد تسللها لحي المخفية بالمدينة، وإطلاق النار بكثافة صوب المركبة التي كان يستقلها الشبان الثلاثة.

وشل الإضراب المرافق والمحال والمصالح التجارية في مدن رام الله والبيرة ونابلس وجنين وطولكرم، في ظل دعوات لتعليق الدوام في الجامعات وفتح بيوت عزاء لشهداء نابلس في حرم الجامعات.

ونعت القوى الوطنية والإسلامية في بيانات صادرة عنها شهداء نابلس ودعت إلى تصعيد العمل المقاوم وتوسيع رقعة المواجهة مع الاحتلال في كافة المناطق والتصدي للمستوطنين، مؤكدة على ضرورة تعزيز التلاحم الوطني لمواجهة إرهاب الاحتلال.

وطالبت القوى المجتمع الدولي بالتحرك لحماية الشعب الفلسطيني بما ينص عليه القانون الدولي.























المصدر / فلسطين أون لاين